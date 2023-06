Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του υποβρυχίου Titan, με τις ελπίδες να εξανεμίζονται ώρα με την ώρα για τους πέντε επιβαίνοντες, καθώς το χρονικό περιθώριο των 40 ωρών για την επάρκεια οξυγόνου εξαντλήθηκε.

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε την άφιξη του ερευνητικού σκάφους Atalante στο χώρο των ερευνών, αλλά και την κατάδυση του ρομπότ Victor 6000 στον Ατλαντικό. Στην περιοχή βρίσκεται και το καναδικό πλοίο Horizon Arctic, το οποίο έχει δικό του υποβρύχιο

The French vessel L’Atalante is preparing their ROV to enter the water. #titanic

The Canadian vessel Horizon Arctic has deployed an ROV that has reached the sea floor and began its search for the missing sub. #Titanic

