Το Λιμενικό των ΗΠΑ και του Καναδά συνεχίζει σήμερα με πλοία και αεροσκάφη τις έρευνες για τον εντοπισμό ενός μικρού τουριστικού υποβρυχίου το οποίο έχει εξαφανιστεί από την Κυριακή στα ανοικτά των νοτιοανατολικών ακτών του Καναδά με πέντε επιβαίνοντες οι οποίοι θα επισκέπτονταν το ναυάγιο του Τιτανικού, στο πλαίσιο των οργανωμένων ταξιδιών που διοργανώνει η εταιρία OceanGate Expeditions .

Το υποβρύχιο Titan γενικά χρησιμοποιείται από την εταιρία για να πηγαίνει όσους ενδιαφερόμενους το επιλέγουν για να δουν από κοντά το ναυάγιο του Τιτανικού, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 3.800 μέτρα στον πυθμένα του Ατλαντικού, ενώ είναι περίπου 600 χιλιόμετρα από την ακτή της Νέας Γης, στον Καναδά.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το «Titan» είναι ένα επανδρωμένο υποβρύχιο κατηγορίας Cyclops που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πέντε άτομα σε βάθη 4.000 μέτρων για επιτόπια έρευνα και επιθεώρηση, έρευνα και συλλογή δεδομένων, παραγωγή ταινιών και πολυμέσων και δοκιμές υλικού και λογισμικού βαθέων υδάτων.

Συγκεκριμένα, ανάλογα και την κατάσταση της θάλασσας, το υποβρύχιο ξεκινά την κατάδυση προς το ναυάγιο του Τιτανικού την 3η μέρα από τις 8 που κρατά το ταξίδι.

Όταν ξεκινήσει η κατάβαση, υπό φυσιολογικές συνθήκες το Titan στέλνει μηνύματα για να επικοινωνήσει με την ομάδα του στο μεταφορικό σκάφος Polar Prince που παραμένει πάνω από το νερό. Στην προκειμένη, το μοιραίο σκάφος έχασε την επαφή με το μητρικό σκάφος, μόλις μία ώρα και 45 λεπτά μετά την αποστολή.

RMS TITANIC EXPEDITION 2023

4am start this morning on the RMS Titanic Expedition Mission 5 with @oceangateexped. The sub had a successful launch and Hamish is currently diving.

Stay tuned for further updates!

@the_explorers_club @ActionAviation0 #titanic #titansub #discovery pic.twitter.com/qVGoYeHVwd

— Action Aviation (@actionaviation) June 18, 2023