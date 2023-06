Αγωνιώδεις είναι οι αναζητήσεις και σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του τουριστικού βαθυσκάφους Τitan με τους πέντε επιβαίνοντες, που καταδύθηκε στο ναυάγιο του Tιτανικού με την κλεψύδρα του χρόνου να αδειάζει. Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά τους υποθαλάσσιους ήχους που εντόπισαν την Τετάρτη στα βάθη του Ατλαντικούενώ επισημαίνεται ότι το οξυγόνο μέσα στο μικρό βαθυσκάφος που δεν είχε επαρκή εφόδια διαρκεί για λίγες ακόμη ώρες, δηλ. μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης σήμερα.

Ολες οι ελπίδες πλέον επικεντρώνονται στο υπερσύγχρονο πλοίο «Atalante», που έστειλε το Γαλλικό Ινστιτούτο Θαλασσίων Ερευνών και φέρει ένα επανδρωμένο υποβρύχιο και ένα τηλεχειριζόμενο ρομπότ. Την ώρα που όπως έγινε γνωστό απομένουν λιγότερο από οκτώ ώρες οξυγόνου, η αμερικανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι έχει εντοπίσει περισσότερους ήχους. Καναδάς, ΗΠΑ και Γαλλία συμμετέχουν στη μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει ποτέ από αέρος και θαλάσσης με τα πλέον υπερσύγχρονα μέσα. Oι έρευνες συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα με τις ελπίδες για το πενταμελές πλήρωμα να λιγοστεύουν.

American and Canadian authorities are searching an area twice the size of Connecticut for the sub.

Here’s a visual guide of the situation: https://t.co/tW6sb42iFY

— The Associated Press (@AP) June 21, 2023