Λίγες ώρες μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε το απόγευμα τη συνοικία Βαλ-ντε-Γκρας, στο 5ο διαμέρισμα του Παρισιού, προκαλώντας τη μερική κατάρρευση ενός κτηρίου και τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων, κάτοικοι και καταστηματάρχες αγωνιούν για την ασφάλειά τους.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια του κτηρίου που κατέρρευσε εν μέρει, αναζητώντας δύο αγνοούμενους. Τουλάχιστον 37 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και η κατάσταση τεσσάρων εξ αυτών χαρακτηρίζεται κρίσιμη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν. Σημειώνεται ότι νωρίτερα σωστικά συνεργεία αναζητούσαν δύο αγνοούμενους στα ερείπια του κτηρίου.

Ήταν γύρω στις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα, 6:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος) όταν ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την οδό Σεν Ζακ, με αποτέλεσμα το κτήριο όπου στεγάζεται η αμερικανική ακαδημία μόδας να καταρρεύσει εν μέρει και άλλα δύο να τυλιχτούν στις φλόγες.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση περίπου 270 πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μιάμιση ώρα μετά την εκδήλωσή της.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν, μετά την έκρηξη πως ήταν έντονη η οσμή υγραερίου, ωστόσο τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Ο Ραχμάν Ολιούρ περιγράφει τη στιγμή της έκρηξης που διέλυσε την τζαμαρία του καταστήματος του. «Ήταν σαν βομβιστική επίθεση», είπε ο 27χρονος, συμπληρώνοντας πως στάθηκε τυχερός αφού δεν βρισκόταν κοντά στην τζαμαρία. Αφηγήθηκε πως είδε μια μητέρα να εγκαταλείπει αιμόφυρτη το σπίτι της, μαζί με τα δύο παιδιά της.

Λίγο μακρύτερα, ένα μπαρ έχει μετατραπεί σε σημείο συγκέντρωσης για τους κατοίκους που αναζητούν ένα μέρος για περάσουν τη νύχτα. Πυροσβέστες και γιατροί παρηγορούσαν ορισμένους ηλικιωμένους που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

