Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των επιβαινόντων του υποβρυχίου Titan το οποίο εξαφανίστηκε ενώ έκανε ψυχαγωγική βόλτα στο ναυάγιο του Τιτανικού με τα περιθώρια να στενεύουν όσο περνούν οι ώρες και τελειώνει το οξυγόνο.

Μεταξύ των μελών της αποστολής που πλήρωσαν ο κάθε ένας από αυτούς 250.000 δολάρια είναι και ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρτινγκ καθώς και εξέχοντες επιστήμονες που αγνοούνται από το πρωί της Κυριακής τοπική ώρα.

A search is underway for a submarine that went missing off the coast of Canada while taking tourists to explore the wreckage of the Titanic https://t.co/wBrOd2C66N pic.twitter.com/OywFoG0YlB — Reuters (@Reuters) June 20, 2023

«Εξερευνούμε και κινητοποιούμε όλες τις επιλογές για να φέρουμε το πλήρωμα πίσω με ασφάλεια. Ολόκληρη η εστίασή μας είναι στα μέλη του πληρώματος στο υποβρύχιο και στις οικογένειές τους», ανακοίνωσε η OceanGate Expeditions για το συγκεκριμένο υποβρύχια που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει έως και πέντε άτομα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Telegraph, ο Χάμις Χάρντινγκ CEO της Action Aviation είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ακολούθησε την OceanGate ως «ειδικός αποστολής». Ο ίδιος Χάρντινγκ είναι λάτρης της περιπέτειας και των ιδιαίτερων ταξιδιών καθώς συμμετείχε στην πέμπτη διαστημική πτήση της Blue Origin το 2022 ενώ κατέχει και το ρεκόρ Γκίνες για τον ταχύτερη περιήγηση στη Γη (46 ώρες, 40 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα) μέσω του Βόρειου και του Νότιου Πόλου, 46 ώρες με αεροσκάφος.

A search is underway for a deep-sea vessel that was reported missing with five people aboard after it dove toward the deteriorating wreck site of the Titanic ocean liner. Here's what we know so far. https://t.co/pYe9TcWWwZ — The Associated Press (@AP) June 20, 2023

«Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες για την βοήθεια που λάβαμε από πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες και εταιρείες ανοιχτής θαλάσσης, στις προσπάθειές μας να αποκαταστήσουμε την επαφή με το σκάφος», σημειώνει η OceanGate.

Για τον εντοπισμό του υποβρυχίου που χρειάζεται δύο ώρες να αναδυθεί από το σημείο του διάσημου ναυαγίου έχει ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση έρευνας της Αμερικανικής Ακτοφυλακής στον Ατλαντικό Ωκεανό με τη συμμετοχή του ναυτικού και της ακτοφυλακής των ΗΠΑ και του Καναδά καθώς και με αεροπορικά μέσα.

Στο λογαριασμό της στο Τwitter η Action Aviation έχει αναρτημένη την είδηση της έναρξης της αποστολής πριν από λίγες ημέρες, το εξής στο «Το υποβρύχιο είχε μια επιτυχημένη εκκίνηση».

RMS TITANIC EXPEDITION 2023 4am start this morning on the RMS Titanic Expedition Mission 5 with @oceangateexped. The sub had a successful launch and Hamish is currently diving.

Stay tuned for further updates! @the_explorers_club @ActionAviation0 #titanic #titansub #discovery pic.twitter.com/qVGoYeHVwd — Action Aviation (@actionaviation) June 18, 2023

Το υποβρύχιο έχει επάρκεια οξυγόνου για 96 ώρες, σύμφωνα με τον σύμβουλο της εταιρείας, . Όπως μεταδίδει το BBC, η εταιρεία OceanGate Expeditions χρεώνει τους επισκέπτες 250.000 δολάρια για μια θέση στην 8ήμερη αποστολή της ώστε να δουν το ναυάγιο ενώ στην ιστοσελίδα της χαρακτηρίζει το ταξίδι με το υποβρύχιο ως μια «ευκαιρία να ξεφύγετε από την καθημερινότητα και να ανακαλύψετε κάτι πραγματικά εξαιρετικό».

Πηγή: ΕΡΤ