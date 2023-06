Διαψεύδει με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα τους ισχυρισμούς του BBC ότι το σιδερένιο αλιευτικό που βυθίστηκε 47 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου είχε σταματήσει να πλέει για επτά ώρες.

Σημειώνεται ότι το BBC στο δημοσίευμά του τόνιζε ότι ανάλυση της κίνησης των πλοίων στην περιοχή του ναυαγίου δείχνει ότι το υπερφορτωμένο αλιευτικό σκάφος ήταν ακινητοποιημένο για τουλάχιστον επτά ώρες πριν ανατραπεί.

Σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό επισημαίνει ότι «το συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος από την ώρα του εντοπισμού του μέχρι την βύθιση του διήνυσε συνολικά περί τα 30 ν.μ..».

Ship tracking data and logs seen by BBC cast doubt on Greek account of shipwreck in which hundreds of migrants feared to have died https://t.co/8SIShWtHVb

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 18, 2023