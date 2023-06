Την ώρα που έχουν σχεδόν σβήσει οι ελπίδες για επιζώντες και συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στην ναυτική τραγωδία με τους μετανάστες ανοικτά της Πύλου, οι προσωπικές ιστορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, συγκλονίζουν. Σημειώνεται ότι από τις Αρχές έχουν συλληφθεί και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, εννέα Αιγύπτιοι που έχουν υποδειχτεί από διασωθέντες, ως διακινητές. Οι εννέα αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του Ανακριτή τη Δευτέρα, προκειμένου να απολογηθούν.

Αδιάκοπα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων από το πολύνεκρο ναυάγιο, με τις καιρικές συνθήκες, μάλιστα, το τελευταίο 24ωρο να έχουν επιδεινωθεί.

Στις έρευνες μετέχουν μία φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, τρία παραπλέοντα πλοία και ένα ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι ο τραγικός απολογισμός έχει παραμείνει εδώ και δυο 24ωρα στους 78 νεκρούς ενώ 105 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Δεκάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι οι οποίοι αναζητούνται από τους συγγενείς τους.

Βίντεο από τις έρευνες

The BBC got hold of footage from Wednesday’s rescue efforts off #Pylos in #Greece at the site of the migrant shipwreck. This was filmed by someone on board Celebrity Beyond cruise ship which happened to be passing by from the scene. pic.twitter.com/40DH2Gpe2s

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) June 16, 2023