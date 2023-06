Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πολυτελή θαλαμηγό στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία εκτελούσε κρουαζιέρα.

Βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα δείχνει την πρύμνη του σκάφους να φλέγεται και τον μαύρο καπνό να έχει γεμίσει την ατμόσφαιρα.

Οι υπηρεσίες διάσωσης της Αιγύπτου ειδοποιήθηκαν αμέσως για τη φωτιά μετά από αναφορές ότι το σκάφος – που ονομάζεται Hurricane – είχε πυρποληθεί από ηλεκτρικό κύκλωμα στο μηχανοστάσιο.

#News: Safari boat full of tourists on the red sea in #Egypt has caught on fire resulting in at least 3 British tourists being missing and others being injured and missing. pic.twitter.com/Id3AOex3yP

