Αναποδογύρισε στον Ινδικό Ωκεανό το αλιευτικό σκάφος Lupeng Yuanyu 028 και τα 39 μέλη του πληρώματός του αγνοούνται. Το πλήρωμα του σκάφους αποτελείται από 17 υπηκόους Κίνας, 17 υπηκόους Ινδονησίας και 5 υπηκόους Φιλιππίνων, διευκρίνισε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ διέταξε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρεθούν και να διασωθούν οι αγνοούμενοι, ενώ σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Η κινεζική κυβέρνηση επικοινώνησε κατεπειγόντως με τις πρεσβείες και τα προξενεία της στην Αυστραλία, στη Σρι Λάνκα, στις Μαλδίβες, στην Ινδονησία, στις Φιλιππίνες και άλλες χώρες για να ενημερώσει σχετικά με το συμβάν και να ζητήσει συνδρομή ώστε να διεξαχθεί συντονισμένη επιχείρηση, κατά το CCTV. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και δύο πλοία από την Κίνα.

Chinese fishing vessel Lu Peng Yuan Yu 028 鲁蓬远渔028 capsized in the middle of Indian Ocean near US/UK military base in Diego Garcia in illegally occupied Chagos islands. 39 crew missing: 17 Chinese, 17 Indonesian, 5 Filipino.

Chinese Navy possibly on the way for search/rescue pic.twitter.com/bYZovzvDUN

