Park your Cinema: Ταινίες κάτω απ’ τα αστέρια στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ Οι σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Park your Cinema και Park your Cinema Kids, επιστρέφουν για όγδοο συνεχόμενο καλοκαίρι.