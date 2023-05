Το Φεστιβάλ των Καννών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πρώτες προβολές, καταξιωμένοι και ανερχόμενοι αστέρες του κινηματογράφου, λαμπερές εμφανίσεις, συμφωνίες εκατομμυρίων δολαρίων και όμως, από όλα αυτά εκείνο για το οποίο μιλούν όλοι ακόμα είναι η πρεμιέρα των δύο πρώτων επεισοδίων της νέας σειράς των Sam Levinson και Abel «The Weeknd» Tesfaye για το HBO, «The Idol».

Με ένα πλούσιο καστ που περιλαμβάνει τους Lily-Rose Depp, Abel «The Weeknd» Tesfaye, Hank Azaria, Dan Levy, Rachel Sennott, Jane Adams, Da’Vine Joy Randolph, Moses Sumney, Eli Roth, Hari Nef, Troye Sivan και Jennie Kim, η επερχόμενη δραματική σειρά τράβηξε την προσοχή από την πρώτη στιγμή. Αλλά όχι για καλό.

Μαζί με τα φώτα της δημοσιότητας, η σειρά ξεκίνησε να συγκεντρώνει και άφθονα αρνητικά σχόλια και κατηγορίες περί τοξικότητας στα γυρίσματα πριν καλά-καλά αυτά ολοκληρωθούν. Ετσι, το «The Idol» φαίνεται να είναι η πιο αμφιλεγόμενη τηλεοπτική κυκλοφορία της χρονιάς. Και με βάση τις κριτικές που διαβάσαμε μόλις για τα δύο πρώτα επεισόδια που προβλήθηκαν στην Croisette, αυτή η θεωρία μοιάζει πλέον αρκετά πιθανή.

Η σειρά αφηγείται την ιστορία μιας ποπ σταρ, την οποία υποδύεται η Lilly Rose Depp, που ετοιμάζεται να κάνει come back στη μουσική βιομηχανία μετά από έναν νευρικό κλονισμό που υπέστη. Πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του μύθου διαδραματίζει και η σχέση της με έναν αμφιλεγόμενο ιμπρεσάριο νυχτερινών κέντρων, τον οποίο υποδύεται ο Abel “The Weeknd” Tesfaye. Η σειρά έχει αντιμετωπίσει αντιδράσεις λόγω του σαφούς σεξουαλικού περιεχομένου της, με την ιστορία να εξερευνά τη σχέση των πρωταγωνιστών και να τους ωθεί στα άκρα του ψυχισμού τους.

Ωστόσο, τα πράγματα άρχισαν γρήγορα να πηγαίνουν στραβά ήδη από το στάδιο της παραγωγής. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2022, το HBO ανακοίνωσε ότι η ταινία θα δεχόταν μια συνολική ανανέωση, με τον μαέστρο του «Euphoria», Sam Levinson, να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία, αντικαθιστώντας την ως τότε σκηνοθέτρια της σειράς Amy Seimetz.

Οι πρώτες αντιδράσεις είχαν να κάνουν με τη δημιουργική διεύθυνση του «The Idol», την οποία ανέλαβε εν μια νυκτί ο Abel “The Weeknd” Tesfaye – κάτι που οδήγησε σε καθυστερήσεις, αλλαγές στο καστ και το συνεργείο, επαναδιατυπώσεις και επαναληπτικά γυρίσματα. Αν και δεν είναι σαφές πόσο οι αναφορές σχετικά με το χάος πίσω από το πλατό είναι απολύτως αληθινές, η σειρά κλήθηκε να αντιμετωπίσει ισχυρισμούς για τοξικότητα στο πλατό μετά την αποχώρηση της Seimetz, τις οποίες το HBO διέψευσε.

Οι πρώτες υποψίες για αυτό γεννήθηκαν όταν εμφανίστηκαν αναφορές ότι η δημιουργική αναμόρφωση της σειράς οφειλόταν στο γεγονός ότι ο The Weeknd πίστευε ότι η σειρά επικεντρωνόταν υπερβολικά στη γυναικεία προοπτική. Το Rolling Stone τότε δημοσίευσε ένα αποκαλυπτικό άρθρο με ισχυρισμούς από 13 μέλη του συνεργείου ότι η σειρά ξεκίνησε ως ένα φεμινιστικό πρότζεκτ, αλλά μετατράπηκε σε «φαντασίωση βιασμού» μετά από αναδιατυπώσεις του σεναρίου και καθυστερήσεις.

Ο The Weeknd, ωστόσο, δεν είδε με καλό μάτι την κριτική του Rolling Stone. Ως απάντηση, έκανε μια δημοσίευση στο Twitter, η οποία περιελάμβανε ένα απόσπασμα της σειράς και το ερώτημα: «@Rollingstone σας αναστατώσαμε;».

The Weeknd responds to Rolling Stone’s recent article that alleged rocky production on his upcoming series ‘THE IDOL.’

Τα μέλη του συνεργείου ανέφεραν επίσης ένα φρενήρες περιβάλλον εργασίας με σενάρια που παραδίδονταν την τελευταία στιγμή και κομβικές αλλαγές που άλλαζαν εντελώς τον τόνο και το θέμα της σειράς. Εξαιτίας αυτών των αντιπαραθέσεων, ο ενθουσιασμός του κοινού γρήγορα μετατράπηκε σε επιφυλακτικότητα και ορισμένοι δεν είναι πλέον και τόσο σίγουροι ότι θέλουν να παρακολουθήσουν την σειρά. Δικαιολογημένα.

Παρόλα αυτά, οι πρωταγωνιστές της σειράς την υπερασπίστηκαν με διάφορους τρόπους. Η Depp υπερασπίστηκε τις τολμηρές σκηνές, καθώς και τα προκλητικά θέματα. «Δεν με ενδιαφέρει να κάνω κάτι πουριτανικό», δήλωσε στο Elle. «Δεν με ενδιαφέρει να κάνω κάτι που δεν προκαλεί εμένα ή τους άλλους ανθρώπους, ειλικρινά. Νομίζω ότι αυτή η σειρά είναι ατρόμητη, και αυτό είναι κάτι στο οποίο είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη και περήφανη που καταδύθηκα. Ανυπομονώ να το δείτε εσείς».

Μετά την πρεμιέρα της σειράς στο φεστιβάλ των Καννών ακολούθησε συνέντευξη Τύπου στην οποία, σύμφωνα με το Vulture, όταν ρωτήθηκε για το περιβόητο άρθρο του Rolling Stone, η Depp είπε: «Είναι πάντα λίγο λυπηρό και αποκαρδιωτικό να βλέπεις κακά, ψεύτικα πράγματα να λέγονται για κάποιον για τον οποίο νοιάζεσαι. Δεν αντανακλούσε καθόλου την εμπειρία μου από τα γυρίσματα της σειράς».

Το «The Idol» μέχρι στιγμής έχει χαρακτηριστεί πορνογραφικό, ρηχό και οδυνηρά προβλέψιμο, ανάμεσα σε άλλα. Πολλοί κριτικοί έκαναν δημοσιεύσεις στο Twitter αμέσως μετά την πρεμιέρα, με τον Kyle Buchanan των New York Times να την αποκαλεί «Μια οδύσσεια στο homepage του Pornhub με πρωταγωνιστές τα θηλές της Lily-Rose Depp και τη λιπαρή ποντικοουρά του The Weeknd».

“The Idol,” or 50 SHADES OF TESFAYE: A Pornhub-homepage odyssey starring Lily Rose Depp’s areolas and The Weeknd’s greasy rat tail. Love that this will help launch the HBO Max rebrand, should slot nicely next to House Hunters!

— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) May 22, 2023