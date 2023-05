Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργάνωσε την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 και ώρα 19:00 στo Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, την Τελετή Αναγόρευσης σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, του Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, Sir David John Spiegelhalter.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με προσφωνήσεις από τον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών Καθηγητή Δημήτριο Μπουραντώνη και τον Πρόεδρο του Τμήματος Στατιστικής Καθηγητή Ιωάννη Ντζούφρα. Ακολούθησε η παρουσίαση του έργου του τιμωμένου από τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής κ. Νικόλαο Δεμίρη.

Η Τελετή της Αναγόρευσης ολοκληρώθηκε με την ομιλία του τιμωμένου με θέμα: «Why the study of statistics and data science is so vital for the future».

Ο Sir David John Spiegelhalter είναι Ομότιμος Καθηγητής Στατιστικής στο Κέντρο Μαθηματικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και Μέλος του Κολλεγίου Churchill του ίδιου Πανεπιστημίου.

Είναι Πρόεδρος του Winton Center for Risk and Evidence Communication του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, το οποίο είχε ως στόχο να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα στατιστικά στοιχεία στις ιατρικές επιστήμες, από δικηγόρους και δικαστικούς λειτουργούς, μέσα ενημέρωσης και φορείς παραγωγής πολιτικής.

Για μεγάλο διάστημα ο Καθηγητής ασχολήθηκε με την κρίση του Covid. Επίσης, παρουσίασε το ντοκιμαντέρ του BBC4 «Tails you Win: the Science of Chance», και το βραβευμένο πρόγραμμα «Climate Change by Numbers».

Τα βιβλία του με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι τα ακόλουθα: «The Art of Statistics», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2019 και το «Covid by Numbers» που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη (Sir) το 2014 για τις υπηρεσίες του στις ιατρικές στατιστικές. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Βασιλικής Στατιστικής Εταιρείας (2017-2018) και Μη Εκτελεστικός Διευθυντής της Στατιστικής Αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου το 2020.