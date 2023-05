Η Γαλλία θα εκπαιδεύσει και θα εξοπλίσει τάγματα του στρατού της Ουκρανίας με «δεκάδες» τεθωρακισμένα οχήματα και ελαφριά άρματα μάχης, τονίζεται σε κοινή ανακοίνωση των κυβερνήσεων των δύο χωρών που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά το δείπνο που παρέθεσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Ελιζέ χθες Κυριακή το βράδυ, ενώ προστίθεται πως Παρίσι και Κίεβο καλούν να επιβληθούν «νέες κυρώσεις» σε βάρος της Ρωσίας.

«Τις εβδομάδες που έρχονται, η Γαλλία θα εκπαιδεύσει και θα εξοπλίσει τάγματα [του ουκρανικού στρατού] με δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα και ελαφριά άρματα μάχης, συμπεριλαμβανομένων AMX-10RC», διευκρινίζεται στο κείμενο.

Το Παρίσι είχε ήδη δεσμευτεί στην αρχή της χρονιάς να παραχωρήσει στον ουκρανικό στρατό AMX-10RC, ελαφριά, γρήγορα άρματα μάχης με ισχυρά πυροβόλα. Η αναγγελία που έγινε χθες αφορά επιπλέον παραδόσεις, αποκάλυψε σύμβουλος της γαλλικής προεδρίας, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Παρίσι θα επικεντρώσει επίσης τις «προσπάθειές [του] στην υποστήριξη των δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας», πάντα σύμφωνα με την κοινή δήλωση.

Zelensky is meeting with Macron for a late dinner in Paris right now pic.twitter.com/82w8CeJP6P

Έχει ήδη παραδώσει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας μικρού βεληνεκούς Mistral, μέσου βεληνεκούς Crotale και εξετάζει μαζί με την Ιταλία το ενδεχόμενο να στείλει εξελιγμένα συστήματα εδάφους-αέρος SAMP/T, θύμισε το Ελιζέ.

Σε ό,τι αφορά πάντως το ουκρανικό αίτημα για την παραχώρηση μαχητικών αεροσκαφών, «είναι λιγάκι πρόωρο», επανέλαβε σύμβουλος του προέδρου Μακρόν, υπενθυμίζοντας πως πρέπει πρώτα να εκπαιδευτούν οι χειριστές, διαδικασία μακρά και περίπλοκη.

«Πέραν της εθνικής συμβολής της, η Γαλλία συμμετέχει ενεργά στα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO ως προς την χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και την εκπαίδευση των ουκρανών στρατιωτικών», σημειώνεται ακόμη στην κοινή ανακοίνωση των δυο κυβερνήσεων.

Εντός 2023, σκοπός είναι να εκπαιδευτούν 2.000 Ουκρανοί στη Γαλλία και σχεδόν 4.000 στην Πολωνία, όπου το Παρίσι ανέπτυξε πάνω από 200 μέλη των ενόπλων δυνάμεών του για αυτό.

Στο διπλωματικό πεδίο, οι δύο πρόεδροι τάχθηκαν υπέρ της επιβολής νέων κυρώσεων και τη συνέχιση της ενίσχυσης των δεσμών από τη μια της Ουκρανίας και από την άλλη του NATO και της ΕΕ.

⚡️Zelensky arrives in Paris, meets Macron.

Volodymyr Zelensky will meet with French President Emmanuel Macron for a «working dinner,» at which the pair will discuss «the support that France continues to provide in response to Ukraine’s urgent military and humanitarian needs.» pic.twitter.com/EmFl6A7foY

