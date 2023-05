Πολλά οχήματα πήραν φωτιά στο κέντρο του Μιλάνου στη βόρεια Ιταλία την Πέμπτη, στις 12:30 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας), μετά από ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο, ανακοίνωσε η πυροσβεστική. Δεν υπήρξαν αναφορές για νεκρούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ιταλικής Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή Πόρτα Ρομάνα του Μιλάνου, φέρεται να οφείλεται σε έκρηξη φιαλών οξυγόνου, οι οποίες βρίσκονταν στο εσωτερικό μικρού φορτηγού.

Η εφημερίδα Corriere della Sera γράφει ότι ο οδηγός του φορτηγού φέρει έγκαυμα στο χέρι, ενώ καταστράφηκαν συνολικά πέντε σταθμευμένα οχήματα.

Η τηλεόραση SkyTG24 μετέδωσε πλάνα από τη γειτονιά Πόρτα Ρομάνα, όπου διακρίνονται ψηλά νέφη μαύρου καπνού και πυροσβέστες στο σημείο.

Ενώ τα φλεγόμενα αυτοκίνητα έσβησαν σύντομα, φάνηκε καπνός να αναβλύζει από τα παράθυρα των κοντινών κτιρίων.

Η εφημερίδα Corriere della Sera ανέφερε ότι ένα δημοτικό σχολείο και μία πολυκατοικία εκκενώθηκαν.

