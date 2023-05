Τα 78 χρόνια από την άνευ όρων συνθηκολόγηση της ναζιστικής Γερμανίας, το 1945, εορτάζει σήμερα Δευτέρα 8 Μαΐου η Γαλλία με τον πρόεδρο Μακρόν να καταθέτει το πρωί στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην Αψίδα του Θριάμβου και το απόγευμα να επισκέπτεται τη Λυών και ειδικότερα το κελί, στις παλιές φυλακές του Μονλιούκ, στο οποίο το 1943 κρατήθηκε και βασανίστηκε μέχρι θανάτου από τις γερμανικές αρχές κατοχής ο Ζαν Μουλέν, επικεφαλής της ενωμένης γαλλικής Αντίστασης και στενός συνεργάτης του στρατηγού Ντε Γκολ.

Υπενθυμίζεται πως ο επικεφαλής της Γκεστάπο στη Λυών, Κλάους Μπάρμπι, ο οποίος εντοπίστηκε το 1983 και καταδικάστηκε από γαλλικό δικαστήριο σε ισόβια το 1987, κρατήθηκε εκείνη την εποχή στην ίδια φυλακή στην οποία είχε βασανίσει σαράντα χρόνια πριν τον Μουλέν. Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους αναμένεται, σύμφωνα με το Ελυζέ, να υπενθυμίσει «τον ουσιαστικό πολιτικό ρόλο» που έπαιξε ο Ζαν Μουλέν στην ενοποίηση της Αντίστασης, το πνεύμα της οποίας «χαρακτηρίζει τον γαλλικό λαό».

«Αυτό επέτρεψε στον στρατηγό Ντε Γκωλ να γίνει βασικός παράγοντας έναντι των Αγγλοσάξωνων» και «στη Γαλλία να ενταχθεί στη νικήτρια πλευρά, παρά τους δωσίλογους του Βισί», υπογραμμίζει η γαλλική προεδρία, επισημαίνοντας πως «όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατά αν ο Ζαν Μουλέν δεν είχε συγκεντρώσει γύρω του όλες τις δυνάμεις της ανανέωσης, από όλους τους πολιτικούς ορίζοντες».

Breaking #France: #Macron celebrates 8th May VE Day without people taking part in, and Empty streets pic.twitter.com/XX0gg5IhVy

