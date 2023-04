Ο Πάπας Φραγκίσκος πήρε μια ιστορική απόφαση και για πρώτη φορά δίνει δικαίωμα ψήφου σε γυναίκες στη σημαντική παγκόσμια συνάντηση Επισκόπων που θα γίνει τον Οκτώβριο. Οι νέοι κανόνες, που ανακοινώθηκαν χθες Τετάρτη 26 Απριλίου, θα δώσουν σε πέντε μοναχές δικαίωμα ψήφου στη Σύνοδο, η οποία είναι παπικό συμβουλευτικό όργανο αναφέρει το BBC.

Στο παρελθόν οι γυναίκες επιτρεπόταν να παρευρίσκονται στη Σύνοδο μόνο ως παρατηρητές. Οι άνδρες θα εξακολουθούν να δίνουν την πλειοψηφία των ψήφων στη Σύνοδο. Παρ’ όλα αυτά οι μεταρρυθμίσεις θεωρούνται σημαντική αλλαγή για τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η οποία κυριαρχείται από άνδρες εδώ και αιώνες.

Η οργάνωση Women’s Ordination Conference με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία υπερασπίζεται τις γυναίκες ιερείς, χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση «μια σημαντική ρωγμή στη βιτρίνα. Για χρόνια οι εκπρόσωποι του Βατικανού και οι επίσκοποι αντιστέκονταν, ως προς το γιατί δεν επιτρεπόταν στις γυναίκες να ψηφίζουν. Ο αφανής λόγος ήταν πάντα ο σεξισμός. Στο εγγύς μέλλον ελπίζουμε ότι η Σύνοδος θα συνεχίσει να εξελίσσεται σε ένα πλήρως αντιπροσωπευτικό σώμα του λαού του Θεού» έγραψε η ομάδα στο Twitter.

For years Vatican representatives and bishops resisted, moving the goalpost with every synod as to why women were not allowed to vote. The unspoken reason was always sexism. #OrdainWomen

In the near future, we hope that the synod continues to develop into a fully representative body of the people of God. This is an important step on the path toward gender parity, and we will continue our persistent efforts to work for lasting structural changes in the church.

