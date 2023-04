Εκατοντάδες Γάλλοι που διαμαρτύρονταν για τις μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό πλημμύρισαν την Πέμπτη τα κεντρικά γραφεία του ομίλου πολυτελείας LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) στο Παρίσι, καλώντας τους πλούσιους να συνεισφέρουν περισσότερο στη χρηματοδότηση της κρατικής σύνταξης.

«Αν ψάχνετε χρήματα για να χρηματοδοτήσετε τις συντάξεις, πάρτε τα από τις τσέπες των δισεκατομμυριούχων», δήλωσε ο Fabien Villedieu, εκπρόσωπος του συνδικάτου Sud Rail, τονίζοντας ότι η διαμαρτυρία ήταν «συμβολική και ειρηνική».

