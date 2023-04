Το πρώτο trailer της ταινίας «The Marvels» δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Disney με την βραβευμένη ηθοποιό Brie Larson να επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Ομως αυτή τη φορά, μοιράζεται τα φώτα της δημοσιότητας με την Teyonah Parris ως Monica Rambeau από το «Wandavision» του 2021 και την Iman Vellani ως Kamala Khan από το «Ms. Marvel».

Εκτός από την σκηνοθεσία η Nia DaCosta έγραψε και το σενάριο μαζί με τους Megan McDonnell, Elissa Karasik και Zeb Wells. Είναι η πρώτη μαύρη και παράλληλα η τέταρτη γυναίκα που σκηνοθετεί ταινία στο MCU.

monica rambeau is everything to me pic.twitter.com/p6Jvhysy8I

— ceo of monica (@photonsmight) April 11, 2023