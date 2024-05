Κομψό και γεμάτο ζωή, το Μιλάνο είναι μια πόλη γοητευτική με κρυμμένους θησαυρούς για όσους θέλουν να τους ανακαλύψουν. Μπορεί να μην έχει τα αξιοθέατα της Ρώμης ή την ομορφιά της Φλωρεντίας, αλλά συνδυάζει άψογα την ιστορία και την τέχνη με το design, τη μόδα και τη γαστρονομία. Μια πόλη με αντιθέσεις, όπου εντυπωσιακά κτίρια με ιστορία αιώνων στέκονται κάτω από τους ουρανοξύστες, στο Μιλάνο υπάρχει πάντα κάτι νέο, καθώς εκεί χτυπά η εμπορική και επιχειρηματική καρδιά της Ιταλίας.

Ο όρος “Dolce Vita” παίρνει σάρκα και οστά με τα εστιατόρια, τα άπειρα καφέ και bars σε κάθε γωνία. Οι αφορμές για γιορτή είναι πολλές, καθώς κάτοικοι και επισκέπτες ζουν στον παλμό της Εβδομάδας Μόδας κάθε χειμώνα και φθινόπωρο και της Design Week κάθε άνοιξη. Μπορείτε να το περιηγηθείτε ακόμα κι αν έχετε μόνο ένα τριήμερο στη διάθεσή σας.

Τα αξιοθέατα και οι χώροι τέχνης

Χαρακτηριστικότερη εικόνα του Μιλάνου αποτελεί ο γοτθικός καθεδρικός ναός στην Piazza del Duomο στο κέντρο της πόλης, όπου όλοι στέκονται απ’ έξω για να βγάλουν φωτογραφίες. Υπάρχει δυνατότητα να μπείτε μέσα στο Duomo, καθώς και να ανεβείτε στην ταράτσα του και να θαυμάσετε την πόλη από ψηλά. Δίπλα βρίσκεται το Palazzo Reale, η άλλοτε κυβερνητική έδρα της πόλης και βασιλική κατοικία, που σήμερα φιλοξενεί καλλιτεχνικές εκθέσεις. Για τους λάτρεις της σύγχρονης τέχνης είναι ιδανική μια επίσκεψη στο Museo del Novecento. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται ένα από τα σπουδαιότερα αξιοθέατα, η φημισμένη Σκάλα του Μιλάνου (Teatro alla Scala) όπου μπορείτε να ξεναγηθείτε στους χώρους, καθώς και να παρακολουθήσετε κάποια από τις παραστάσεις.

Σπουδαία συλλογή έργων τέχνης Ιταλών ζωγράφων, θα συναντήσετε στην Πινακοθήκη Μπρέρα. Στο εντυπωσιακό μεγαρο του 14ου αιώνα, συστεγάζεται με την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Αστεροσκοπείο και την Ακαδημία Καλών Τεχνών. Ενώ στην Αμβροσιανή Πινακοθήκη, φιλοξενείται μεταξύ άλλων, συλλογή σκίτσων του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, καθώς και έργα Λομβαρδών καλλιτεχνών. Στο ίδιο κτίριο θα γνωρίσετε και την εντυπωσιακή Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη, μια από τις σημαντικότερες στον κόσμο, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο έντυπους τόμους, σπάνια χειρόγραφα και χάρτες.

Στο μοναστήρι της Santa Maria delle Grazie, υπάρχει η δυνατότητα να δείτε από κοντά ένα από τα πολυτιμότερα και πιο αναγνωρίσιμα έργα τέχνης, το Μυστικό Δείπνο (Cenacolo Vinciano) του Λεονάρντο Ντα Bίντσι. Η διάρκεια της επίσκεψης διαρκεί 15 λεπτά, ώστε να θαυμάσετε την τοιχογραφία που μαζί με την εκκλησία έχουν ανακηρυχθεί μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO.

Tip: Πρέπει να κλείσετε από από πριν on-line τα εισιτήριά σας και είναι προτιμότερο να το κάνετε από νωρίς, καθώς εξαντλούνται σχετικά γρήγορα.

Οι οίκοι μόδας κάνουν αισθητή την παρουσία τους και στην τέχνη, με σύγχρονα μουσεία και πολιτιστικούς χώρους. Στο Fondazione Prada η σύγχρονη τέχνη πρωταγωνιστεί, ενώ το Armani/Silos, φιλοξενεί μια ιστορική συλλογή από τις κολεξιόν του Giorgio Armani σε σύγχρονες εντυπωσιακές εγκαταστάσεις.

Οι βόλτες στο Μιλάνο

Ψώνια και ηλιοβασίλεμα στο ποτάμι

Πέρα από τα αξιοθέατα, το Μιλάνο προσφέρεται για περπάτημα. Χαθείτε στα στενά του και ανακαλύψτε τις κρυμμένες στοές και τους κήπους με τα περίτεχνα αγάλματα. Η γειτονιά που θα σας γοητεύσει με τα κτίρια και τις επιλογές για καφέ και φαγητό είναι η γραφική Brera, με τα πλακόστρωτα δρομάκια. Αν είστε λάτρεις της μόδας, θα εντυπωσιαστείτε από τις βιτρίνες των μπουτίκ. Η πρώτη στάση είναι η εμβληματική στοά Galleria Vittorio Emanuele II, στην πλατεία του Duomo. Κτισμένη από τον αρχιτέκτονα Τζουζέπε Μενγκόνι ανάμεσα στο 1865 και το 1877, ξεχωρίζει για την γυάλινη οροφή και τον πολυφωτογραφημένο θόλο της. Φιλοξενεί καταστήματα γνωστών οίκων μόδας και εστιατόρια. Συνεχίστε τα ψώνια στην Corso Vittorio Emanuele II και οδηγηθείτε μέχρι την Piazza San Babila με το εντυπωσιακό σιντριβάνι. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα πετύχετε μουσικούς του δρόμου, που θα σας χαρίσουν ένα ευχάριστο διάλειμμα από την περιήγηση.

Είτε έχετε προγραμματίσει να ψωνίσετε είτε όχι, αξίζει να κάνετε μια βόλτα στο περίφημο Quadrilatero della Moda. Πρόκειται για το σημείο όπου βρίσκονται τα πολυτελή καταστήματα των μεγάλων ιταλών και ξένων σχεδιαστών. Οι βιτρίνες στη Via Monte Napoleone προσφέρουν ένα ξεχωριστό υπερθέαμα, ενώ στις Via Sant’ Andrea και Via della Spiga, η αρχιτεκτονική των κτιρίων παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στην πόλη θα βρείτε και πιο οικονομικά καταστήματα κατηφορίζοντας από το Duomo προς τη Via Torino. Μια βόλτα που θα σας μείνει αξέχαστη, είναι από εκεί προς τις Colonne di San Lorenzo, όπου στη γύρω περιοχή θα κάνετε και vintage αγορές. Συνεχίζοντας στην Corso di Porta Ticinese, θα οδηγηθείτε στην περιοχή Navigli, γνωστή για τη νυχτερινή ζωή της. Αν έχει καλό καιρό, θα δείτε κόσμο να κάθεται στην προβλήτα του παλιού λιμανιού του Μιλάνου, Darsena και να αγναντεύει το ποτάμι. Η καλύτερη ώρα για να φτάσετε εκεί είναι λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα, ώστε να θαυμάσετε τον ήλιο να δύει στο ποτάμι.

Tip: Αν αγαπάτε τα vintage αντικείμενα, κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα, πραγματοποιείται στην περιοχή Navigli μια μεγάλη υπαίθρια αγορά, όπου θα βρείτε από έπιπλα και σκεύη, μέχρι τσάντες και ρούχα μεγάλων σχεδιαστών.

Χαρείτε τον ήλιο στα πάρκα

Μόλις βγαίνει ο ήλιος, θα βρείτε τους κατοίκους του Μιλάνου να κάνουν πικ νικ στα πάρκα. Το πάρκο Sempione, είναι η όαση πρασίνου που ξεκινά από το Κάστρο των Σφόρτσα (Castello Sforzesco) και καταλήγει στην Αψίδα της Ειρήνης (Arco della Pace). Ο Δημόσιος Κήπος Ίντρο Μοντανέλι (Giardini Indro Montanelli), γεμίζει με οικογένειες, αλλά και με όσους αγαπούν τις εξωτερικές δραστηριότητες.

Καφές, φαγητό και aperitivo

Οι επιλογές για φαγητό και καφέ είναι πραγματικά αμέτρητες και συνεχώς πληθαίνουν. Επισκεφθείτε το 10 Corso Como Café (10corsocomo.com), που συνδυάζει έναν κομψό κήπο με ένα concept store, το Paper Moon Giardino (papermoonrestaurants.com) όπου θα δειπνήσετε δίπλα σε ανθρώπους από το χώρο της μόδας. Στα Osteria Serafina (osteriaserafina.com), Osteria Del Binari (osteriadelbinari.it) και Il Salumaio di Montenapoleone (ilsalumaiodimontenapoleone.it) θα δοκιμάσετε φρέσκα ζυμαρικά και όχι μόνο.

Η Trattoria Trippa (trippamilano.it), είναι η παραδοσιακή τρατορία που έχει καταφέρει να μπει στον Michelin guide και αν θέλετε να κάνετε κράτηση πρέπει να το προσπαθήσετε αρκετά. To LùBar (lubar.it) είναι ιδανικό για μεσημεριανό και brunch, με την ιδιαίτερη διακόσμησή του και την πληθώρα φυτών στο χώρο. Οικονομικότερες επιλογές είναι οι πιτσαρίες των ντόπιων αλυσίδων. Μερικές επιλογές είναι οι Berberè (berberepizza.it), Pizzium (pizzium.com) και Assaje (assaje.it), που θα βρείτε υποκαταστήματά τους σε διάφορα σημεία του Μιλάνου.

Αν προτιμάτε φαγητό στο χέρι, τότε επιλέξτε τον δημοφιλή φούρνο Luini (luini.it) με τα παραδοσιακά panzerotti (περίπου όπως οι δικές μας πίτες με διαφορετικά υλικά μέσα). Μη σας τρομάξει η ουρά απ’ έξω, κινείται με γρήγορους ρυθμούς. Πολύ δημοφιλής επιλογή για τα σάντουιτς (panini) είναι το All’Antico Vinaio (allanticovinaio.com), που πρωτοεμφανίστηκε στη Φλωρεντία και η φήμη του έχει εξαπλωθεί και εκτός συνόρων. Χειροποίητα σάντουιτς με vintage αίσθηση θα τα βρείτε στο Bar Quadronno (barquadronno.it). Στην Ιταλία τα τυριά και τα αλλαντικά συνοδεύουν άψογα το ποτό. Δοκιμάστε τα πλατό του La Prosciutteria (laprosciutteria.com) στις περιοχές Navigli, Brera, ή Isola.

Tip: Προτιμήστε να κάνετε κράτηση για φαγητό (μεσημεριανό ή βραδινό) από πριν γιατί τις ώρες αιχμής είναι δύσκολο να βρείτε τραπέζι. Τα εστιατόρια κλείνουν τις μεσημεριανές ώρες, οπότε να έχετε κατά νου ότι αν ψάχνετε μετά τις 3 το μεσημέρι ως τις 6-7 το απόγευμα, θα είναι δύσκολο να βρείτε κάτι ανοιχτό για να κάτσετε.

Το απογευματινό aperitivo και τα cocktails

Η κουλτούρα του aperitivo κυλά στο αίμα των ντόπιων. Κάθε απόγευμα θα προσέξετε ότι κάθε είδους bar σε κεντρικούς δρόμους και στενά είναι γεμάτο με ανθρώπους που τσουγκρίζουν τα πορτοκαλί ποτήρια τους, φυσικά με τη συνοδεία κάποιου σνακ. Για την αυθεντική εμπειρία, επιλέξτε κάποιο μαγαζί εκτός του τουριστικού κέντρου, όπως το Bar Basso (barbasso.com) που λέγεται ότι εκεί γεννήθηκε και το Negroni Sbagliato. Όσο πιο κοντά στο Duomo καθίσετε, τόσο περισσότερα θα πληρώσετε, αυτός είναι ο κανόνας. Αν ωστόσο, θέλετε οπωσδήποτε να πιείτε το ποτό σας με θέα τον καθεδρικό, υπάρχει το Camparino in Galleria (camparino.com), καθώς και οι ταράτσες του Aperol (ilmercatodelduomo.it/en/terrazza-aperol) και του εμπορικού κέντρου La Rinascente (rinascente.it).

Η ψυχή της νυχτερινής ζωής είναι η περιοχή Navigli, όπου άνθρωποι όλων των ηλικιών επιλέγουν να πιουν το ποτό τους δίπλα στο ποτάμι, ή όρθιοι στα γύρω στενά. Στο Pinch Spirits & Kitchen (pinchmilano.com) είναι πιο ήρεμα, στο The Winery 1 Aaron Brussolo (la-vineria.it) θα επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές ποικιλίες κρασιών, ενώ στο MAG Cafè (farmilygroup.com) θα νιώσετε ατμόσφαιρα παλιάς εποχής.

Εσπρεσάκι και γλυκό

Μια στάση για εσπρεσάκι στο μπαρ είναι απαραίτητη για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Συνοδέψτε το με κάποιο γλυκό, όπως κρουασάν με κρέμα πατισερί, φυστίκι ή σοκολάτα, bombolone (το δικό τους ντόνατ), ή την παραδοσιακή Veneziana από τη Λομβαρδία. Άρωμα παλιάς εποχής θα βιώσετε στην pasticceria (παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο) Cova Montenapoleone από το 1817, ή σε ένα από τα τρία υποκαταστήματα Marchesi που άνοιξε τις πόρτες του το 1824. Θα πιείτε καφέ μέσα σε ένα παλιό χρηματηστήριο στο Starbucks Reserve Roastery, ενώ μια πιο σύγχρονη προσέγγιση έχουν τα Gelsomina (pasticceriagelsomina.it) και Pavè (pavemilano.com). Για το παραδοσιακό affogato (που συνδυάζει καφέ με παγωτό) κάντε μια στάση στο Ciacco (ciaccolab.it). Ξεχωριστή εμπειρία αποτελεί το πολύχρωμο Bar Luce (fondazioneprada.org), στο Fondazione Prada, σχεδιασμένο από τον αμερικανό σκηνοθέτη Wes Anderson.

Διαμονή και Μετακίνηση

Υπάρχει πληθώρα ξενοδοχείων και σπιτιών στο Μιλάνο σε όλες τις περιοχές. Η διαμονή σας εξαρτάται από αυτά που θέλετε να κάνετε. Για να είστε κοντά σε όλα τα αξιοθέατα επιλέξτε να μείνετε γύρω από το Duomo, ή στη γειτονιά Brera που θα κινηθείτε με τα πόδια. Πιο οικονομική και βολική επιλογή είναι η περιοχή του κεντρικού σταθμού Stazione Centrale, που έχει στάση μετρό και είναι η αφετηρία/τέρμα των λεωφορείων για το αεροδρόμιο και του τρένου που συνδέει το Μιλάνο με όλη την Ιταλία και το εξωτερικό. Αν μείνετε τελείως εκτός, προτιμήστε περιοχές με πρόσβαση στην κόκκινη ή κίτρινη γραμμή του μετρό που οδηγούν στο κέντρο της πόλης.

Η μετακίνηση είναι πολύ εύκολη, καθώς το δίκτυο συγκοινωνιών είναι οργανωμένο με πολλές γραμμές και στάσεις μετρό σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος, αλλά και με ένα πλούσιο δίκτυο στο τραμ. Αν βρεθείτε εκεί για Σαββατοκύριακο, μπορείτε να επιλέξετε το τριήμερο εισιτήριο που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε όσο θέλετε όλα τα μέσα συγκοινωνίας.