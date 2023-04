Μάλιστα οι εργαζόμενοι της Tesla έβλεπαν τους οδηγούς και πελάτες της εταιρίες σε πολύ ιδιωτικές καταστάσεις.

Ένας πρώην υπάλληλος περιέγραψε πως στην κατοχή του είχε έρθει ένα βίντεο, στο οποίο ο κάτοχος εμφανίστηκε γυμνός.

Εκτός αυτών, οι εργαζόμενοι είχαν στην κατοχή τους βίντεο από ατυχήματα και περιστατικά βίας.

Ένα βίντεο σύγκρουσης το 2021 έδειχνε ένα Tesla να οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή χτυπώντας ένα παιδί που έκανε ποδήλατο, σύμφωνα με έναν άλλο πρώην υπάλληλο.

Το συγκεκριμένο βίντεο μάλιστα είχε διαδοθεί σε πολλούς εργαζόμενους στα γραφεία της Tesla στο Σαν Ματέο της Καλιφόρνια.

Από την πλευρά της πάντως η Tesla δηλώνει στην πολιτική απορρήτου των πελατών της πως «οι καταγραφές της κάμερας παραμένουν ανώνυμες και δεν συνδέονται με εσάς ή το όχημά σας». Ωστόσο, επτά πρώην υπάλληλοι δήλωσαν στο Reuters ότι από το πρόγραμμα υπολογιστή που χρησιμοποιούσαν στη δουλειά τους μπορούσαν να δουν όλες τις κάμερες από τα οχήματα Tesla.

Ένας πρώην υπάλληλος δήλωσε επίσης ότι ορισμένες καταγραφές φαίνεται να έχουν γίνει όταν τα αυτοκίνητα ήταν σταθμευμένα και απενεργοποιημένα.

Πριν από αρκετά χρόνια, η Tesla λάμβανε βιντεοσκοπήσεις από τα οχήματά της ακόμη και όταν αυτά ήταν απενεργοποιημένα, εφόσον οι ιδιοκτήτες έδιναν τη συγκατάθεσή τους. Ωστόσο είχε σταματήσει να το κάνει αυτό.

«Μπορούσαμε να βλέπουμε μέσα στα γκαράζ των ανθρώπων και τις ιδιωτικές τους περιουσίες», δήλωσε ένας άλλος πρώην υπάλληλος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πριν από περίπου τρία χρόνια, κάποιοι υπάλληλοι έπεσαν πάνω σε ένα βίντεο με ένα μοναδικό υποβρύχιο όχημα σταθμευμένο μέσα σε ένα γκαράζ και το κοινοποίησαν. Με το παρατσούκλι Wet Nellie, το λευκό υποβρύχιο Lotus Esprit είχε εμφανιστεί το 1977 στην ταινία του Τζέιμς Μποντ, The Spy Who Loved Me. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ήταν ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλονα Μασκ, ο οποίος το είχε αγοράσει για περίπου 968.000 δολάρια σε δημοπρασία το 2013. Δεν είναι σαφές αν ο Μασκ γνώριζε αν το βίντεο είχε κοινοποιηθεί ή όχι.