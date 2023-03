Ένας σπουδαίος επιθετικός της δεκαετίας του ’80, που εξελίχθηκε σε έναν πολύ επιτυχημένο παρουσιαστή αθλητικών εκπομπών έγινε, άθελα του, το πρόσωπο των ημερών στην Αγγλία: Ο Γκάρι Λίνεκερ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Λίνεκερ, ο οποίος δεν διστάζει να πει δημόσια την άποψη του για διάφορα θέματα, έχοντας μάλιστα την ικανότητα να προσφέρει στο κοινό ατάκες που έγιναν διαχρονικές (το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί) σχολίασε στο twitter τον νέο μεταναστευτικό νόμο που προωθεί η κυβέρνηση Σούνακ.

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order?

— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023