Η Lady Gaga εμφανίστηκε στη σκηνή των βραβείων Οσκαρ το βράδυ της Κυριακής για μια αιφνιδιαστική ερμηνεία του «Hold My Hand», του υποψήφιου για Όσκαρ τραγουδιού από το «Top Gun: Maverick» – και το μόνο πράγμα που ήταν πιο εντυπωσιακό από το ίδιο το γεγονός – μετά από προηγούμενα δημοσιεύματα σχετικά με την απουσία της από τη μεγάλη βραδιά – ήταν το πόσο απλά, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικά ερμήνευσε το τραγούδι.

Η Gaga αρχικά αναμενόταν να απουσιάσει από την απονομή των Όσκαρ λόγω των απαιτήσεων των γυρισμάτων της συνέχειας της ταινίας «Joker: Folie à Deux», αλλά, σε μια γρήγορη αλλαγή σχεδίων, η σταρ επιβεβαίωσε ότι θα εμφανιστεί στη σκηνή του Dolby Theatre.

Τηρουμένων των αναλογιών της τελευταίας στιγμής, η Gaga βγήκε στη σκηνή εντελώς άβαφη, ντυμένη με ένα μαύρο τζιν κι ένα μαύρο t-shirt, ερμηνεύοντας την μπαλάντα της ώντας απλά ο εαυτός της. Το τραγούδι πήρε μια αναπάντεχα βαθιά χροιά, σε πλήρη αντίθεση με την πολύ πιο στυλιζαρισμένη εκδοχή του soundtrack, και διακόπηκε από τα ουρλιαχτά και τις κραυγές ενός σαφώς γοητευμένου κοινού.

Lady Gaga performs a stripped-down version of «Hold My Hand» at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHeOT5 pic.twitter.com/dLlahLTjht

