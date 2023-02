Σεισμός Τουρκία: Δύο αδέρφια «στο φως» μετά από 198 ώρες κάτω από τα χαλάσματα

Ο 17χρονος Μουχαμέτ είδε σήμερα ξανά, μετά από 198 ώρες, το φως του ήλιου. Πριν τα σωστικά συνεργία τον ανασύρουν, ήταν καταπλακωμένος από τα συντρίμια του σπιτιού του, που κατέρρευσε τη νύχτα της 6ης Φεβουαρίου.

Ήταν από τα χιλιάδες κτίρια που κατέρρευσαν υπό την πίεση των φονικών δονήσεων του σεισμού της Τουρκίας και εξαιτίας του οποίου η χώρα του Μουχαμέτ αλλά και η γειτονική Συρία μετρούν σήμερα δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.

Η πολυκατοικία στην οποία εγκλωβίστηκε μαζί με τον αδερφό του, αμέσως μετά την φονική σεισμική δόνηση, βρίσκεται στην επαρχία Καχραμάνμαρας η οποία επλήγη ιδιαιτέρως από την καταστροφική μανία του εγκέλαδου.

Σύμφωνα με το Anadolu, η ηλικία και το όνομα του δεύτερου αδερφού δεν έχουν γίνει γνωστά.

Two brothers were pulled out alive from the rubble in southern Türkiye’s Kahramanmaras province 198 hours after the earthquake

