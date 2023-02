Νέες υποσχέσεις Ερντογάν μετά την οργή των Τούρκων

Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα εναντίον όσων εμπλέκονται σε λεηλασίες και σε άλλα αδικήματα στην περιοχή που επλήγη περισσότερο από τους καταστροφικούς σεισμούς στις αρχές της εβδομάδας.

Μιλώντας στη διάρκεια επίσκεψής του στη σεισμόπληκτη ζώνη ο τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι εκατοντάδες χιλιάδες κτίρια δεν είναι κατοικήσιμα σε όλη τη νότια Τουρκία και ότι οι αρχές θα λάβουν μέτρα για την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων πόλεων μέσα σε μερικές εβδομάδες.

«Εχουμε κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι εφεξής εκείνοι που εμπλέκονται σε λεηλασίες ή απαγωγές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το βαρύ χέρι του κράτους βρίσκεται στις πλάτες τους», δήλωσε.

In a speech following criticism his government has been too slow to act, President of Turkey, Erdogan says «I’m so sorry that we could not rescue everyone as quickly as possible»https://t.co/PAiZ4D1jU3

