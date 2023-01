Οι Χρυσές Σφαίρες κάνουν σήμερα την αρχή στην απονομή χολιγουντιανών βραβείων για το 2023. Η τελετή πραγματοποιείται στο Beverly Hilton του Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, με τη μετάδοση να αναλαμβάνει το NBC, ενώ οικοδεσπότης της βραδιάς θα είναι ο κωμικός Jerrod Carmichael.

Τα φαβορί, οι εκπλήξεις

Η ταινία «Τα πνεύματα του Ινισέριν» είναι εκείνη που κυριαρχεί σε αριθμό υποψηφιοτήτων στις 80ές Χρυσές Σφαίρες. Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 12 Νοεμβρίου και η ταινία του Μάρτιν Μακ Ντόνα που είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση στο τελευταίο φεστιβάλ Βενετίας όπου και βραβεύθηκε μετρά οκτώ. Ηδη ο πρωταγωνιστής της ταινίας Κόλιν Φάρελ θεωρείται το φετινό φαβορί, τόσο για την Χρυσή Σφαίρα όσο και για το Οσκαρ.

Μια θέση πιο κάτω από τα «Πνεύματα», η ταινία «Πάντα όλα» των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ (την είδαμε το περασμένο καλοκαίρι) μετρά έξι. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι και οι δύο ταινίες ανήκουν στην κατηγορία κωμωδία ή μιούζικαλ καθώς οι Χρυσές Σφαίρες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες – των δραματικ΄βων ταινιών και των κωμωδιών / μιούζικαλ. Να σημειωθεί βέβαια ότιτα «Τα πνεύματα του Ινισέριν» δεν είναι και τόσο κωμωδία και σίγουρα δεν είναι καθόλου μιούζικαλ.

Στην κατηγορία των δραματικών ταινιών, πέντε υποψηφιότητες συγκέντρωσε η ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «The Fabelmans», ενώ ενδιαφέρον εδώ έχει ότι το «Top Gun Maverick» του Τζόζεφ Κοζίνσκι, η ταινία που έφερε ξανά το μεγάλο κοινό στις αίθουσες είναι υποψήφιο για την Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης δραματικής ταινίας. Ωστόσο, η ψυχή της, ο Τομ Κρουζ αγνοήθηκε στις Σφαίρες. Στην κατηγορία καλύτερης δραματικής ταινίας βρίσκεται επίσης το «Avatar the way of water» του Τζέιμς Κάμερον που ανοίγει αυτή την Πέμπτη στις αίθουσες, όπως και ο «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν (μια ταινία που δεν είναι μιούζικαλ αλλά από μουσική και τραγούδια άλλο τίποτα.

Από τότε που προβλήθηκαν στο φεστιβάλ Βενετίας οι ταινίες «Tar» και «Η φάλαινα» είχαν προκαλέσει μεγάλο θόρυβο για τις ερμηνείες τους. Και πράγματι οι Κέιτ Μπλάνσετ (Tar) και Μπρένταν Γκλίσον (Φάλαινα) είναι υποψήφιοι. Στις γυναίκες η Ολίβια Κόλμαν είναι και εφέτος υποψήφια για την ταινία «Η αυτοκρατορία του φωτός» και η Ανα Ντε Αρμάς για τον ρόλο της Μέριλιν Μονρόε στο «Blonde» που στην χώρα μας βγήκε κατευθείαν σε πλατφόρμα και καθόλου σε αίθουσες.

Οι βασικές υποψηφιότητες

Δραματική ταινία

The fabelmans

Tar

Ελβις

Top Gun: Maverick

Avatar: The way of water

Κωμωδία ή μιούζικαλ

Τα πνεύματα του Ινισέριν

Το τρίγωνο της θλίψης

Babylon

Glass Onion: A knives out mystery

Τα πάντα όλα

Σκηνοθεσία

Στίβεν Σπίλμπεργκ (The fabelmans)

Μάρτιν Μακ Ντόνα (Τα πνεύματα του Ινισέριν)

Μπαζ Λούρμαν (Ελβις)

Νταν Κουάν ,Ντάνιελ Σάιναρτ (Τα πάντα όλα)

Τζέιμς Κάμερον (Avatar: The way of water)

Α ανδρικός ρόλος (δραματική ταινία)

Όστιν Μπάτλερ (Ελβις)

Μπιλ Νάι (Αισθάνομαι ζωντανός)

Μπρένταν Φρέιζερ (Η φάλαινα)

The Whale (original title)

Χιού Τζάκμαν (Ο γιός)

Τζέρι Πόουπ (The Inspection)

Α ανδρικός ρόλος (κωμωδία ή μιούζικαλ)

Άνταμ Ντράιβερ (Λευκός Θόρυβος)

Κόλιν Φάρελ (Τα πνεύματα του Ινισέριν)

Ντάνιελ Κρεγκ (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

Ντιέγκο Κάλβα (Babylon)

Ρέιφ Φάινς (Το μενού)

Α γυναικείος ρόλος (δραματική ταινία)

Ολίβια Κόλμαν (Η αυτοκρατορία του φωτός)

Μισέλ Γουίλιαμς (The Fabelmans)

Κέιτ Μπλάνσετ (Tar)

Ανα Ντε Αρμάς (Blonde)

Βαϊόλα Ντέιβις (Η γυναίκα βασιλιάς)

Α γυναικείος ρόλος (κωμωδία ή μιούζικαλ)

Ανια Τέιλορ Τζόι (Το μενού)

Εμα Τόμσον (Καλή τύχη Λίο Γκράντε)

Λέσλι Μάνβιλ (Η κυρία Χάρις πάει στο Παρίσι)

Μάργο Ρόμπι (Babylon)

Μισέλ Γιέο (Τα πάντα όλα)

Β ανδρικός ρόλος

Μπάρι Κέογκαν (Τα πνεύματα του Ινισέριν)

Μπρένταν Γκλίσον (Τα πνεύματα του Ινισέριν)

Εντι Ρεντμέιν (Η καλή νοσοκόμα)

Μπραντ Πιτ (Babylon)

Κε Χούι Κουάν (Τα πάντα όλα)

Β γυναικείος ρόλος

Αντζελα Μπάσετ (Black Panther: Wakanda Forever)

Κάρεϊ Μάλιγκαν (Κάποια μίλησε)

Ντόλι τε Λεόν (Το τρίγωνο της θλίψης)

Τζέιμι Λι Κέρτις (Τα πάντα όλα)

Κέρι Κόντον (Τα πνεύματα του Ινισέριν)

Σενάριο

Τα πνεύματα του Ινισέριν

The Fabelmans

Women talking

Tar

Τα πάντα όλα

Διεθνής ταινία

Argentina 1985 (Αργεντινή)

Close (Βέλγιο)

RRR (Ινδία)

Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο (Γερμανία)

Απόφαση φυγής (Νότιος Κορέα)

Κινούμενα σχέδια

Inu-oh

Marcel the Shell with Shoes On

Γάτος σπιρουνάτος 2: Η τελευταία επιθυμία

Πάντα στο κόκκινο

Πινόκιο του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο