Anita Pointer: Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια του «Ι’ m so Excited»

Η Anita Pointer, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος R&B «The Pointer Sisters», πέθανε στα 74 της χρόνια μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Έγινε παγκοσμίως γνωστή με επιτυχίες που έχουν αφήσει εποχή όπως τα «I’m So Excited», «Jump» και «Fire».

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, όπως ανακοινώθηκε, πέθανε το Σάββατο στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Ήταν περιτριγυρισμένη από τα την οικογένειά της και τα αγαπημένα της πρόσωπα.

«Ενώ είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την απώλεια της Anita, μας παρηγορεί το γεγονός πως τώρα είναι είναι με την κόρη της Jada και τις αδερφές της June & Bonnie και αναπαύεται εν ειρήνη. Ο παράδεισος είναι ένα πιο αγαπημένο και όμορφο μέρος με την Anita εκεί» σημείωσε ο Roger Neal.

«Ήταν αυτή που μας κράτησε όλους κοντά και μαζί για τόσο πολύ καιρό. Θα συνεχίσει να ζει μέσα μας», τονίζεται στην ανακοίνωση, επισημαίνοντας πως θέλουν να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή της οικογένειας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πένθους.

Μένουν πίσω η αδερφή της Ruth Pointer, τα αδέρφια της Aaron Pointer και Fritz Pointer και η εγγονή της Roxie McKain Pointer. Η προσωπική της ζωή σημαδεύτηκε από τον τραγικό θάνατο της μοναχοκόρης της Jada Pointer το 2003 από καρκίνο. Ήταν μόλις 37 ετών. Συνέχισε να μεγαλώνει μόνη την εγγονή της Roxie McKain Pointer.

Anita Pointer of The Pointer Sisters has passed at the age of 74. https://t.co/QwP03EaLGA pic.twitter.com/V7VOIFWkgu

— The Pointer Sisters (@PointerOfficial) January 1, 2023