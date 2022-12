Όταν ο Πελέ αποχαιρέτησε τον Μαραντόνα

Ο Πελέ είχε εκφράσει τη θλίψη του για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, του «ανταγωνιστή» του για τον τίτλο του «μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών».

«Σίγουρα μια μέρα θα κλωτσήσουμε μαζί μια μπάλα στον ουρανό», ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του το οποίο μεταβιβάστηκε στο Reuters μέσω εκπροσώπου του όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Μαραντόνα.

Αυτή τη δήλωση θυμήθηκαν πολλοί λέγοντας ότι σήμερα είναι αυτή η ημέρα για την οποία είχε μιλήσει τότε ο μεγάλος Πελέ.

One day, I hope we can play football together in the sky” – #Pele’s message after Diego Maradona died in 2020.

Enjoy your game, legends 🕊🇧🇷🇦🇷💫 pic.twitter.com/VOWKkx2GON

— Devote. (@DevoteWealth) December 29, 2022