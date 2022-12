Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη στη βόρεια Καλιφόρνια εξαιτίας ισχυρού σεισμού στ’ ανοικτά των αμερικανικών ακτών, που προκάλεσε καταρρεύσεις, καθιζήσεις και διακοπή της ηλεκτροδότησης σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Fred Greaves).

Χτύπησε τη νύχτα

Ο σεισμός μεγέθους 6,4 Ρίχτερ χτύπησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, μ’ επίκεντρο περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τη Γιουρίκα, πόλη και λιμάνι στην κομητεία Χούμπολτ, διευκρίνισε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικής (USGS).

Στην περιοχή αυτή, που απέχει γύρω στις τέσσερις ώρες με το αυτοκίνητο από το Σαν Φρανσίσκο, «δύο άνθρωποι είναι νεκροί εξαιτίας έκτακτων ιατρικών περιστατικών κατά τη διάρκεια ή/και αμέσως μετά τον σεισμό», ανέφεραν οι αρχές της κομητείας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν, χωρίς να γίνουν πιο συγκεκριμένες.

Update: Power outages and widespread damage to roads and homes reported after magnitude-6.4 Northern California #earthquake. https://t.co/7HtgNnvPdD — NBC Los Angeles (@NBCLA) December 20, 2022

Αλλοι έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο σεισμός προκάλεσε επίσης μεγάλες ζημιές – δύο κτίρια κατέρρευσαν -, και πάνω από 74.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.

«Η εκτίμηση των ζημιών βρίσκεται σ’ εξέλιξη», πάντως ήδη έχει διαπιστωθεί πως είναι «εκτεταμένες», ειδικά στα δίκτυα αερίου και ύδρευσης στην περιοχή, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας.

Ρωγμές σε δρόμο

Ο σεισμός προκάλεσε ρωγμές σε δρόμο που οδηγεί στη μικρή κοινότητα Φέρνμπριτζ, απαθανατίζουν φωτογραφίες που μεταφόρτωσε στο Twitter η Ντάνια Ρομέρο, δημοσιογράφος του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού KAEF.

Φωτογραφίες και βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν παράθυρα σπιτιών που έγιναν κομμάτια, αντικείμενα που ανατράπηκαν, έναν διάδρομο σε σούπερ μάρκετ με τα προϊόντα να έχουν πέσει από τα ράφια…

An #earthquake hit Northern California an hour ago. pic.twitter.com/DDpB8Jib12 — Lynn Schore (@LynnSchore) December 20, 2022

Πτώσεις βράχων και μικρής έκτασης καταρρεύσεις σημειώθηκαν κατά μήκος δρόμου που συνδέει την κομητεία Χούμπολτ με την κεντρική Καλιφόρνια.

Εχουν καταγραφεί δεκάδες μετασεισμοί, ο πιο ισχυρός εκ των οποίων είχε μέγεθος 4,5 βαθμών.

Περιμένουν πολύ ισχυρό σεισμό

Η συγκεκριμένη πολιτεία της αμερικανικής Δύσης πλήττεται συχνά από σεισμούς. Σύμφωνα με σεισμολόγους, είναι πρακτικά σίγουρο πως τα επόμενα 30 χρόνια θα την πλήξει πολύ ισχυρός σεισμός, ικανός να προκαλέσει μεγάλες καταστροφές.

Η Σίνθια Πρίντμορ, ειδικός του USGS, επισημαίνει πως τον τελευταίο αιώνα έχουν γίνει κάπου 40 σεισμοί το μέγεθος των οποίων κυμαινόταν μεταξύ των 6 και των 7 βαθμών.

EARTHQUAKE IN CALIFORNIA: 2 DEAD A massive #earthquake hit #California, U.S on Tuesday triggering rockslides in the region and killing 2 people. pic.twitter.com/HtBQ0dlilH — Mirror Now (@MirrorNow) December 21, 2022

Το 1994, σεισμός 6,7 βαθμών στη Νόρθριτζ, βορειοδυτικά του Λος Αντζελες, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 60 ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές αξίας 10 δισ. δολαρίων.

Το 1989, σεισμός 6,9 βαθμών στο Σαν Φρανσίσκο στοίχισε τη ζωή σε 67 ανθρώπους.

