Ανησυχούν για το ρήγμα στις Αλκυονίδες: «Θα μπορούσε να κάνει σεισμό 6 με 6,5 Ρίχτερ»

Street scenes after an earthquake in Athens, Greece on July 19, 2019. / Εικόνες δρόμου έπειτα από σεισμό στην Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019.

«Ο ανατολικός Κορινθιακός έχει μαζέψει πολύ ενέργεια. 40 χρόνια τώρα. Κάποια στιγμή θα κάνει κάποιο σεισμό. Αν γίνει σε αυτήν την περιοχή…» 16.12.2022, 18:00 Τα βλέμματα στο ρήγμα των Αλκυονίδων στον ανατολικό Κορινθιακό Κόλπο στρέφουν με ιδιαίτερη προσοχή ο καθηγητής Σεισμολογίας Άκης Τσελέντης και ο καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας. «Αν γίνει στην περιοχή των Αλκυονίδων στον Κορινθιακό κάποιος σεισμός θα είναι περίπου 6 με 6,5 Ρίχτερ. Όσο πιο κοντά στην Αθήνα είναι, θα έχουμε και προβλήματα», τόνισε ο σεισμολόγος, Άκης Τσελέντης. Από την πλευρά του, και ως πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο Ευθύμιος Λέκκας επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ότι έχει ενημέρωση για περιοχές σε σεισμική διέγερση, όπως οι Αλκυονίδες, τα Ιόνια Νησιά και η Κρήτη. Μάλιστα ο κ. Λέκκας ανακοίνωσε ότι καταργήθηκε η επιτροπή εκτίμησης σεισμικού κινδύνου και συγκροτήθηκε νέα 5μελής επιτροπή, με αντικείμενο την εκτίμηση αλλά και διαχείριση σεισμικού κινδύνου. Qatargate: Τα ΗΑΕ πληροφόρησαν την ΕΥΠ του Βελγίου για τις ύποπτες δοσοληψίες Σημειώνεται ότι ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Άκης Τσελέντης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είχε εκφράσει την έντονη ανησυχία του για την περιοχή των Αλκυονίδων, αποκαλύπτοντας, μάλιστα, ότι έχει ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς και τον κ. Λέκκα και για άλλες περιοχές της Ελλάδας. «Ανησυχούμε για το ρήγμα στον ανατολικό Κορινθιακό κόλπο. Το έχω πει εδώ και κάποιες μέρες και δέχτηκα επιθέσεις. Ο ανατολικός Κορινθιακός έχει μαζέψει πολύ ενέργεια. 40 χρόνια τώρα. Κάποια στιγμή θα κάνει κάποιο σεισμό. Αν γίνει σε αυτήν την περιοχή κάποιος σεισμός θα είναι περίπου 6 με 6,5 Ρίχτερ. Όσο πιο κοντά στην Αθήνα είναι, θα έχουμε και προβλήματα», τόνισε. Τσελέντης: Έχω χάσει τον ύπνο μου με τις Αλκυονίδες «Στην Αθήνα υπάρχει μεγάλο θέμα. Στην Αθήνα έχουμε έναν πολεοδομικό ιστό, ο οποίος είναι παλιός. Τα κτίρια που έχουν χτιστεί πριν από το '60 και το '50 είναι ευάλωτα. Επίσης στην Αθήνα υπάρχει ένα πυκνό δίκτυο φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης που πάει στα σπίτια. Φανταστείτε σε έναν σεισμό να έχουμε μία κατάρρευση κτιρίου και διαρροή φυσικού αερίου. Θα καεί όλη αυτήν η περιοχή. Έχω πει εδώ και κάποιο καιρό ότι πρέπει να μπουν στις παροχές αντισεισμικές βαλβίδες» συνέχισε. Ο κ. Τσελέντης επανέλαβε, εκτός από το ρήγμα στον ανατολικό Κορινθιακό Κόλπο, ότι ανησυχεί και για άλλες περιοχές. «Ανησυχώ πολύ για τον ανατολικό Κορινθιακό. Ανησυχώ πολύ και για κάποιες άλλες περιοχές που δεν μπορώ να τις πω για να μην τρομοκρατήσω τον κόσμο. Το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό. Εισηγήσεις αντίστοιχες έχω κάνει, έχω ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς. Με τον κ. Λέκκα είμαστε σε συνεχή συνεργασία και έχουμε συνεχή επικοινωνία για θέματα τέτοια» υπογράμμισε. Ευθύμιος Λέκκας: Νέα επιτροπή εκτίμησης σεισμικού κινδύνου Από τη δική του πλευρά, ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στον Realfm 97,8, ανακοίνωσε ότι καταργήθηκε η επιτροπή εκτίμησης σεισμικού κινδύνου και συγκροτήθηκε νέα πενταμελής επιτροπή, με αντικείμενο την εκτίμηση αλλά και διαχείριση σεισμικού κινδύνου. «Ο ελληνικός χώρος χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί χρονικά το πότε θα γίνει ένας σεισμός. Στον ελληνικό χώρο έχουμε υψηλή σεισμική επικινδυνότητα. Εξετάζουμε πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες που εξελίσσονται σε κάθε περιοχή της χώρας, κυρίως στα σημεία που έχουμε κάποια προϊστορία ή έχουμε κάποια υποψία ότι μπορεί να εκδηλωθεί μία μεγάλη σεισμική δραστηριότητα», δήλωσε ο κ. Λέκκας. Και συνέχισε: «Η επιτροπή εκτίμησης σεισμικού κινδύνου, δυστυχώς, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Μετά από τις οδηγίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη, η επιτροπή αυτή απαρτίζεται πλέον από πέντε άτομα, τα οποία είναι ευκίνητα, θα παίρνουν γρήγορα αποφάσεις, θα ενημερώνουν την Πολιτεία, θα ενημερώνουν τους φορείς».