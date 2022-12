Russian President Vladimir Putin delivers a speech during an annual meeting of the Defence Ministry Board in Moscow, Russia, December 21, 2022. Sputnik/Mikhail Kuravlev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Συνολικά με 350.000 στρατιώτες θέλει να ενισχύσει ο Πούτιν τον ρωσικό στρατό που θα συνεχίσει να πολεμά και τη νέα χρονιά. 21.12.2022, 22:22 Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε τις προτάσεις που διατύπωσε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας για την αύξηση της ηλικίας στράτευσης και την αύξηση του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων κατά 30% και πλέον, καθώς δήλωσε ότι η Μόσχα πρέπει να διδαχθεί από τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην Ουκρανία και να τα διορθώσει. Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, μιλώντας σε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και ο Πούτιν, πρότεινε σήμερα (21/12) τη σταδιακή αύξηση της ηλικίας στράτευσης από τα 18 στα 21 και της ανώτατης ηλικίας στράτευσης από τα 27 στα 31, αλλά και την αύξηση του μάχιμου προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων από το 1.150.000 εκατομμύριο στο 1.500.000, καθώς οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να πολεμούν στην Ουκρανία τον επόμενο χρόνο. Ο άγνωστος Ερντογάν των εκλογών: Οι υπερπτήσεις, οι κίνδυνοι και η «τεχνητή πόλωση» Αυτό χρειάζεται «για να διασφαλισθεί η επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την στρατιωτική ασφάλεια της Ρωσίας» δήλωσε ο Σοϊγκού απευθυνόμενος προς τον Πούτιν. Είπε, επίσης ότι 695.000 από τους μαχητές πρέπει να είναι επαγγελματίες στρατιώτες με σύμβαση, σε αντίθεση με τους στρατεύσιμους που υπηρετούν υποχρεωτικά την στρατιωτική τους θητεία. Χιλιάδες νεκροί ρώσοι στρατιώτες Ο Πούτιν με διάταγμα που είχε υπογράψει μόλις αυτό το καλοκαίρι διέταξε την αύξηση του μάχιμου προσωπικού κατά 137.000 στρατιώτες από την 1η Ιανουαρίου 2023 για να φτάσει το επίπεδο των 1.150.000, ενώ έχει επίσης επιστρατεύσει περισσότερους από 300.000 εφέδρους σε μια αμφιλεγόμενη επιστράτευση για να υποστηρίξει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές λένε ότι δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στους 10 μήνες από την έναρξη της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία. Στις 21 Σεπτεμβρίου -την τελευταία φορά που ανακοινώθηκε δημόσια ένας επίσημος απολογισμός- ο Σοϊγκού είχε δηλώσει ότι 5.937 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Ρώσοι ηλικίας 18-27 ετών μπορούν να κληθούν να υπηρετήσουν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, αν και ο Σοϊγκού και ο Πούτιν έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι οι στρατεύσιμοι δεν στέλνονται για να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Μιλώντας στο τέλος της σύσκεψης ο Πούτιν είπε ότι συμφωνεί με τις προτάσεις του Σοϊγκού. Θα συνεχιστεί ο πόλεμος Ο Σοϊγκού είπε επίσης ότι η Ρωσία προτίθεται να επιταχύνει τον εξοπλισμό του ρωσικού στρατού με σύγχρονα όπλα. Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας είπε επίσης η Ρωσία θα συνεχίσει την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία και το 2023. Ο Σοϊγκού είπε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις καταστρέφουν ενεργά το στρατιωτικό δυναμικό της Ουκρανίας και κατηγόρησε την Δύση ότι προσπαθεί να «παρατείνει» τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Αναφερόμενος στην παρούσα επιστράτευση, κατά την οποία έχουν κληθεί 300.000 έφεδροι είπε ότι αποτελεί μια σοβαρή δοκιμασία για την χώρα και τον στρατό, αλλά ενίσχυσε τις πολεμικές ικανότητες της Ρωσίας. Ο Σοϊγκού είπε επίσης ότι τα ουκρανικά λιμάνια του Μπερντιάνσκ και της Μαριούπολης, που βρίσκονται στην Αζοφική Θάλασσα σε εδάφη που έχουν καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, λειτουργούν. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Reuters / AFP