Τέλος το lockdown αποφάσισε σήμερα (09.12.2022) η ταϊβανέζικη τεχνολογική εταιρεία, Foxconn για το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone παγκοσμίως στην Κίνα. Το εργοστάσιο λειτουργούσε υπό το καθεστώς του «κλειστού κυκλώματος» εδώ και 56 ημέρες.

«Με δεδομένη την άρση των μέτρων επιδημιολογικού ελέγχου στην Κίνα, η εταιρεία απαιτεί όλοι οι εργαζόμενοί της να παρουσιάσουν αρνητικό τεστ κοροναϊού (PCR) λιγότερων των 48 ωρών για να μπορέσουν να επιστρέψουν στην εργασία τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της εταιρεία, η οποία αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό στο WeChat της “iPhone city”, του βασικού εργοστασίου της Foxconn στην Κίνα, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Ζενγκζόου στην επαρχία Χενάν.

Η εταιρεία ζήτησε από τους εργαζομένους της που είχαν φύγει από τη «φούσκα» του «κλειστού κυκλώματος» να επιστρέψουν στην εργασία τους «το συντομότερο δυνατό».

Η Foxconn τερμάτισε με αυτό τον τρόπο το lockdown στο εργοστάσιό της έπειτα από 56 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να μετακινηθούν παρά μόνο από τους κοιτώνες τους στον χώρο εργασίας τους με συγκεκριμένα λεωφορεία.

Στο εργοστάσιο αυτό εργάζονται περίπου 200.000 άνθρωποι και οι περισσότεροι μένουν στον χώρο τους εργοστασίου, σε κοιτώνες.

Από τον Οκτώβριο, όταν παρατηρήθηκε άνοδος των κρουσμάτων της covid-19, το εργοστάσιο βρισκόταν σε lockdown.

Στα τέλη Νοεμβρίου εκατοντάδες εργαζόμενοι είχαν διαδηλώσει εκφράζοντας την οργή τους για τις συνθήκες διαβίωσής τους σε αυτό το καθεστώς «κλειστού κυκλώματος». Άλλοι εργαζόμενοι διέφυγαν από το εργοστάσιο, γεγονός που προκάλεσε έλλειψη εργατικών χερών.

