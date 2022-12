Chinese residents living in Japan hold white sheets of paper in a solidarity protest against China's COVID-19 lockdowns, in Tokyo, Japan, November 30, 2022. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Ενδείξεις ότι η Κίνα απομακρύνεται από την πολιτική της «μηδενικών κρουσμάτων». «Τα καταφέραμε, θα είμαστε ελεύθεροι» 07.12.2022, 16:23 Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα τις πλέον σαρωτικές αλλαγές στο αυστηρό καθεστώς κατά της COVID από τότε που ξεκίνησε η πανδημία πριν από τρία χρόνια, χαλαρώνοντας κανόνες που περιόρισαν την εξάπλωση του ιού αλλά προκάλεσαν διαδηλώσεις και έπληξαν τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Απομακρύνεται από την πολιτική της «μηδενικής covid» Η χαλάρωση των κανόνων, που περιλαμβάνει τη δυνατότητα όσων μολύνονται και εμφανίζουν ήπια συμπτώματα να παραμένουν σε κατ' οίκον καραντίνα και την κατάργηση των τεστ για όσους ταξιδεύουν εντός της χώρας, είναι η πλέον ξεκάθαρη έως τώρα ένδειξη ότι το Πεκίνο απομακρύνεται από την πολιτική της «μηδενικής COVID» προκειμένου να αφήσει τους πολίτες να συμβιώσουν με την ασθένεια. Κίνα: Ενώπιον νέας έξαρσης κρουσμάτων του κορωνοϊού Ωστόσο, υγειονομικοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις τάσεις στους θανάτους, για την περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η επιστροφή σε αυστηρότερα μέτρα. Μέρκελ: Παραδέχεται αποτυχίες στην πολιτική της απέναντι στην Ρωσία Πολλές από τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Υγείας (NHC) αντανακλούν τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί σε πολλές πόλεις και περιοχές τις τελευταίες ημέρες, ύστερα από διαμαρτυρίες κατά των έλεγχων για την COVID, που ήταν η μεγαλύτερη εκδήλωση δημόσιας δυσαρέσκειας από τότε που ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανήλθε στην εξουσία το 2012. Ενθουσιασμός Πολίτες αντέδρασαν με ενθουσιασμό στην προοπτική μιας αλλαγής που ίσως οδηγήσει την Κίνα σταδιακά και πάλι πίσω στον κόσμο τρία χρόνια αφού ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά ο ιός στην πόλη Ουχάν, στην κεντρική Κίνα, στα τέλη του 2019. Η σημερινή ανακοίνωση ήταν το θέμα με τις περισσότερες θεάσεις στην κινεζική πλατφόρμα Weibo, με πολλούς να ελπίζουν σε μια ομαλή καθημερινότητα ύστερα από τις πολιτικές που επηρέασαν ψυχικά δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους. «Είναι ώρα οι ζωές να επιστρέψουν στους κανονικούς ρυθμούς και η Κίνα να επιστρέψει στον κόσμο», έγραψε χρήστης της Weibo. Για σχεδόν τρία χρόνια, η Κίνα διαχειρίστηκε την COVID σαν μια ασθένεια όπως η βουβωνική πανώλη και η χολέρα και καθώς τα κρούσματα εξαπλώνονταν νωρίτερα φέτος, ολόκληρες κοινότητες έμπαιναν σε lockdown, ορισμένες φορές για μήνες. Δεκάδες άνθρωποι επισκέφθηκαν τον λογαριασμό στο Weibo του Λι Ουενλιάνγκ, ενός γιατρού στην Ουχάν που πέθανε αφού σήμανε συναγερμό για να προειδοποιήσει για την COVID-19. «Γιατρέ, τα καταφέραμε, θα είμαστε ελεύθεροι», έγραψε ένας χρήστης. «Το φως της ημέρας είναι εδώ», έγραψε άλλος. Διαδηλώσεις και φόβος Οι αλλαγές στην πολιτική ανακοινώθηκαν αφού ο Σι, που θεωρεί ότι η αμείλικτη μάχη της Κίνας κατά της COVID είναι από τα βασικά του επιτεύγματα, προήδρευσε συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος χθες. Σε μεγάλες πόλεις σε όλη την Κίνα, όπως το Πεκίνο και η Σανγκάη, έγιναν διαδηλώσεις τον περασμένο μήνα, που ξεκίνησαν να καταλαγιάζουν εν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας και άρσης διαφόρων περιορισμών σε διάφορα σημεία της χώρας. Αξιωματούχοι δεν έκαναν καμία σύνδεση μεταξύ των αλλαγών, που είτε ανακοινώθηκαν σήμερα είτε νωρίτερα, με τις διαδηλώσεις. Ωστόσο έχουν αμβλύνει ξεκάθαρα τον τόνο τους σε ό,τι αφορά τους κινδύνους για την υγεία από τον ιό -φέρνοντας πιο κοντά την Κίνα σε αυτό που άλλες χώρες λένε εδώ και πάνω από ένα χρόνο καθώς εγκαταλείπουν τους περιορισμούς και στρέφονται στην πολιτική συμβίωσης με τον ιό. Η χαλαρότερη προσέγγιση έχει προκαλέσει μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον φάρμακα για βήχα και πυρετό καθώς ορισμένοι κάτοικοι, ιδιαίτερα οι ανεμβολίαστοι ηλικιωμένοι, νιώθουν πιο ευάλωτοι στον ιό που σε γενικές γραμμές κρατήθηκε υπό έλεγχο από την αυστηρή πολιτική το Πεκίνου. Μόλις 5.235 θάνατοι σε 1,4 δισεκατομμύρια πληθυσμό Ο Φενγκ Ζιτζιάν, πρώην αξιωματούχος στο κινεζικό Κέντρο για τον Έλεγχο Ασθενειών, δήλωσε στην China Youth Daily ότι έως και το 60% του πληθυσμού της Κίνας θα μπορούσε να μολυνθεί στο πρώτο μεγάλης κλίμακας κύμα πριν υπάρξει σταθεροποίηση. «Τελικά, περίπου το 80%-90% των ανθρώπων θα μολυνθεί», δήλωσε ο ίδιος. Ο τωρινός απολογισμός της Κίνας των 5.235 θανάτων λόγω της COVID είναι ένα ελάχιστο κομμάτι του πληθυσμού του 1,4 δισεκ. και εξαιρετικά χαμηλός συγκριτικά με το τι έχει συμβεί διεθνώς. Κάποιοι επενδυτές αντέδρασαν επίσης θετικά στην αλλαγή αυτή που μπορεί να τονώσει την οικονομία και το νόμισμα της Κίνας καθώς και την παγκόσμια ανάπτυξη. «Αυτή η αλλαγή πολιτικής είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα μπροστά», δήλωσε ο Τζιγουέι Τζανγκ, επικεφαλής οικονομολόγος στην Pinpoint Asset Management. «Αναμένω ότι η Κίνα θα ανοίξει και πάλι πλήρως τα σύνορά της όχι αργότερα από τα μέσα του 2023». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ