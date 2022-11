Μυθικός Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ: Δεύτερος σε όλο το Μουντιάλ – Πίσω μόνο από τον Εμπαπέ

Η Νότια Κορέα ηττήθηκε στο δεύτερο παιχνίδι των ομίλων του Μουντιάλ του Κατάρ από την Γκάνα με 3-2 και έμεινε στον ένα βαθμό, κάτι που σημαίνει ότι θέλει μόνο νίκη κόντρα στην Πορτογαλία για να μην μείνει εκτός συνέχειας. Η ομάδα του Πάουλο Μπέντο παρότι έχει καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο και στα δυο της παιχνίδια δεν έχει πάρει τους βαθμούς που ήθελε και πλέον είναι με την πλάτη στον τοίχο.

Παρόλα αυτά όμως υπάρχει ένα παίκτης που έχει τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα από την ασιατική ομάδα. Ο λόγος φυσικά για τον Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ, που ανήκει στον Ολυμπιακό και κάνει… θραύση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Νοτιοκορεάτης μέσος κάνει τα πάντα για την ομάδα του, είναι ο «κινητήριος μοχλός» της Νότιας Κορέας στη δημιουργία και στην παραγωγή φάσεων, ενώ οι επιδόσεις του μιλούν από μόνες τους για την επιδραστικότητα που έχει στο παιχνίδι της συγκεκριμένης ομάδας.

Μετά από δυο αγωνιστικές ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι ο κορυφαίος της ομάδας του Μπέντο, ενώ οι αριθμοί του στο κομμάτι της ανάπτυξης του παιχνιδιού και του χτισίματος των επιθέσεων είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ένα στατιστικό άλλωστε που «ανακάλυψε» και η Opta.

Μετά το τέλος της δεύτερης αγωνιστικής όλων των ομίλων του Μουντιάλ δημοσιεύτηκε ένα γράφημα που δείχνει τους παίκτες που έχουν συμμετάσχει στις περισσότερες επιθετικές ακολουθίες από την έναρξη της διοργάνωσης. Ουσιαστικά αυτό το στατιστικό μετράει τις συμμετοχές που έχει ένας παίκτης σε φάσεις κανονικής ροής αγώνα που κατέληξαν σε σουτ.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία αυτά λοιπόν, ο Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ βρίσκεται στην δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο με 15 επιθετικές… ακολουθίες έχοντας τρία σουτ, δημιουργώντας τρεις ευκαιρίες και συμμετέχοντας σε εννιά build-up.

Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που τον περνάει και είναι στην κορυφή είναι φυσικά ο σούπερ σταρ της Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ με 23, ενώ μαζί με τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού είναι ακόμη δυο Γάλλοι, οι Αντριέν Ραμπιό και Τεό Ερναντέζ με 15, αλλά και ο Βινίσιους Τζούνιορ από τη Βραζιλία.

Δείτε το στατιστικό:

