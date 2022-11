H Τέιλορ Σουίφτ ήταν η μεγάλη νικήτρια των American Music Awards που έγιναν την Κυριακή στο Λος Άντζελες.

Η ερμηνεύτρια κέρδισε έξι βραβεία ανάμεσα τους και αυτό του καλλιτέχνη της χρονιάς.

Η Τέιλορ Σουίφτ αναδείχθηκε σε βασίλισσα των βραβείων και πήρε εκείνο της αγαπημένης γυναίκας ποπ καλλιτέχνιδας, αγαπημένο άλμπουμ της κάντρι και καλλιτέχνη της χρονιάς. Πλέον η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται στην πρώτη θέση των καλλιτεχνών που έχουν βραβευτεί με ΑΜΑ με 40 βραβεία. Ο Μάικλ Τζάκσον ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 26 νίκες και η Γουίτνεϊ Χιούστον με 22 τρόπαια στο όνομά της.

«Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, έχω κυκλοφορήσει περισσότερη μουσική από ό,τι έκανα σε ολόκληρη τη δεκαετία. Αυτό, πραγματικά νιώθω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι εσείς, οι θαυμαστές, θέλατε να ακούσετε πολλή μουσική που θα ήθελα να φτιάξω», είπε η Τέιλορ Σουίφτ κατά την παραλαβή του βραβείου για την καλλιτέχνιδα της χρονιάς στα American Music Awards. «Με ενθαρρύνετε».

Η 32χρονη καλλιτέχνης των Midnights ανέβηκε στη σκηνή του Microsoft Theatre το βράδυ της Κυριακής στο Λος Άντζελες για να παραλάβει το τρόπαιό της. Ντυμένη με μια χρυσή ολόσωμη φόρμα και με τα μαλλιά της σε απαλές μπούκλες, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της.

«Αυτό το άλμπουμ είναι ένα επανηχογραφημένο άλμπουμ και δεν μπορώ να σας πω πόσο σημαίνουν για μένα τα επαναηχογραφημένα άλμπουμ μου. Αλλά ποτέ δεν περίμενα ούτε υπέθεσα ότι θα σήμαιναν κάτι για εσάς», είπε. «Οπότε δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά που νοιάζεστε για αυτό το άλμπουμ για το οποίο είμαι τόσο περήφανη».

Οι υπόλοιποι νικητές της βραδιάς

Η Pink ήταν η πρώτη που ανέβηκε στη σκηνή και μάλιστα με rollers παρουσιάζοντας το νέο της τραγούδι «Never Gonna Not Dance Again», ενώ ακολούθησε η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Anitta μαζί, με τη εντυπωσιακή με κοστούμι Versace ράπερ, Μίσι Έλιοτ (Missy Elliott) που ερμήνευσαν το «Lobby».

Η βασίλισσα της κάντρι Κάρι ‘Αντεργουντ (Carrie Underwood) έκανε την εμφάνισή της από ψηλά φορώντας μία εντυπωσιακή φόρμα σε ροζ και μπλε χρώμα τραγουδώντας το «Crazy Angels» και στη συνέχεια πήρε τη σκυτάλη η Cardi B.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς, ήταν όταν η Pink ερμήνευσε το «Hopelessly Devoted to You» στη μνήμη της αείμνηστης Ολίβια Νιούτον-Τζον (Olivia Newton-John).

Ενώ ο Λάιονελ Ρίτσι (Lionel Richie), παρέλαβε την υψηλότερη τιμή των AMAs, το βραβείο «Icon Award». Ο Στίβι Γουόντερ(Stevie Wonder) και ο Τσάρλι Πουθ(Charlie Puth) ερμήνευσαν αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια με τον Λάιονελ Ρίτσι στη σκηνή μεταξύ αυτών το «We Are the World».