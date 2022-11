Η Νάνσι Πελόζι δήλωσε ότι δεν θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την ηγεσία των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, μετά από δύο δεκαετίες σε αυτό το αξίωμα.

Όπως μεταδίδει το CNN, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, δηλώνει ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία της Βουλής, μια κίνηση που σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και δρομολογεί μεγάλες ανακατατάξεις για τους Δημοκρατικούς της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σε ομιλία της στο βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων την Πέμπτη, η Πελόζι εξήρε τα νομοθετικά επιτεύγματα του κόμματος υπό την ηγεσία της, πριν πει: «Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε με τόλμη στο μέλλον».

