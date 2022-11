Τανζανία: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών στο αεροπορικό δυστύχημα

Στους 19 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την αναγκαστική προσθαλάσσωση σήμερα ενός επιβατικού αεροπλάνου με 43 επιβαίνοντες στη λίμνη Βικτόρια της Τανζανίας εξαιτίας της κακοκαιρίας, λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πόλης Μπουκόμπα, όπως δήλωσε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός της χώρας.

19 people have perished in Tanzania after a Precision aircraft crash landed into L.Victoria just 100m from Bukoba airport runway. The pilot crashed after circling the airport several times due to bad weather and attempting to fly back to Mwanza International airport pic.twitter.com/oK6MYf0z99

— The Observer (@observerug) November 6, 2022