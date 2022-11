Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς θα μοιάζουν οι άνθρωποι το 3.000; Αν ναι τότε τα παρακάτω στοιχεία θα σας δώσουν όλες τις απαντήσεις και απλά θα… σοκαριστείτε!

Τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές, παίζουν μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση του ανθρώπινου είδους στην επόμενη χιλιετία.

Ερευνητές δημιούργησαν ένα μοντέλο το οποίο ονόμασαν «Mindy» και σε αυτό εμφανίζουν την… εξέλιξη του ανθρώπου η οποία μοιάζει μάλλον με παραμόρφωση.

Κυρτή πλάτη, φαρδύ λαιμό, χέρι με κλίση, δεύτερο σετ βλεφάρων, πιο χοντρό κρανίο αλλά και μικρότερο εγκέφαλο. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της Mindy… η οποία θα μπορούσε να ζει το 3.000.

Τα χρόνια που κοιτάμε από ψηλά τα smartphone μας ή ψηλά στις οθόνες των υπολογιστών θα έχουν ως αποτέλεσμα μια καμπουριασμένη στάση, σύμφωνα με το μοντέλo.

«Όταν εργάζεστε σε έναν υπολογιστή ή κοιτάζετε κάτω το τηλέφωνό σας, οι μύες στο πίσω μέρος του λαιμού πρέπει να συστέλλονται για να κρατήσουν το κεφάλι σας ψηλά», εξήγησε ο Δρ. Κ. Daniel Riew από το New York-Presbyterian Orch Spine Hospital.

Εν τω μεταξύ, τα χέρια μας θα διαμορφωθούν μόνιμα σε σχήμα, με ανοιχτά δάχτυλα, όπως κρατάμε το κινητό αφού κρατάμε σταθερά τα smartphone μας.

