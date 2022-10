Μετά την προκλητική απάντηση των Τούρκων, σε ότι αφορά στη φωτογραφία με τους γυμνούς μετανάστες στον Έβρο, στην οποία καλεί τους «Έλληνες να είναι λίγο πολιτισμένοι», σειρά πήρε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης.

Ο κ. Μηταράκης επεσήμανε πως «ακόμη ένα θλιβερό επεισόδιο «γράφτηκε» στον Έβρο, με την Τουρκία σε ρόλο πρωταγωνιστή, να εργαλειοποιεί εκ νέου μετανάστες, αυτή τη φορά 92 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν γυμνά και τραυματισμένα στον Έβρο».

Συνεχίζοντας ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε πως έχει ζητήσει και θα δει την ερχόμενη Δευτέρα τον τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και έχει ήδη ενημερώσει και τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα κάνει έναν κύκλο επαφών και «θα δείξω τις φωτογραφίες, ενώ έχουμε κι άλλο υλικό, όπως βίντεο».

Παράλληλα η Frontex επιβεβαιώνει και επίσημα την ανακοίνωση της Αθήνας για τους 92 μετανάστες που βρέθηκαν γυμνοί και χτυπημένοι στον Έβρο.

«Η Τουρκία έχει βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση καθώς αυτοί οι 92 βρέθηκαν από την ίδια τη Frontex οποία επιβεβαίωσε το περιστατικό. Αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς, βρέθηκαν αντικείμενο εξευτελιστικής συμπεριφοράς στην Τουρκία και στάλθηκαν προς την Ελλάδα. Βρίσκονται ήδη σε ελληνικό έδαφος και θα μεταφερθούν στο ΚΥΤ Φυλακίου. Βλέπουμε μια προσπάθεια της Τουρκίας- επικοινωνιακά, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει..

Οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι αυτοκίνητα της τουρκικής στρατοχωροφυλακής τους βοήθησαν να φτάσουν στα σύνορα. Θέλω να σας πω ότι και οι 38 του Έβρου είχαν πει αντίστοιχα ότι η τουρκική στρατοχωροφύλακη τους πήγε στα σύνορα και τους πίεσε τότε να περάσουν προς την Ελλάδα. Η Τουρκία ξέρετε εν όψει της δικιάς της προεκλογικής περιόδου των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε ο Ερντογάν, το μεταναστευτικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που συζητιούνται από την τουρκική κοινή γνώμη, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κύμα μεταναστών να έρθει προς την ΕΕ. Εμείς ξεκάθαρα έχουμε πει ότι κάτι τέτοιο δε θα το επιτρέψουμε.

Παρά την πίεση που δεχόμαστε φέτος είναι οι δεύτερες χαμηλότερες ροές της δεκαετίας. Για να έχει και ο κόσμος μια αίσθηση των αριθμών, το 2015 είχαν μπει περίπου 1 εκατ. άνθρωποι στη χώρα μας, το ’19 72.000, πέρυσι 8.500 και φέτος μέχρι στιγμής 11.000. Άρα οι ροές προς τη χώρα μας είναι χαμηλές, με αποτέλεσμα από τις 121 δομές που λειτουργούσαν στη χώρα μας να παραμένουν μόνο 34. », τόνισε ο κύριος Μηταράκης μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Για τις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται: «Προσπαθούν επικοινωνιακά να εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός για να γυρίσουν την ιστορία. Νομίζω σε όλες τις ιστορίες που έχουν συμβεί τελευταία με την Τουρκία, η χώρα μας έχει καταφέρει να αποδείξει ότι αυτά τα περιστατικά έγιναν όπως τα περιγράφουμε εμείς. Το γεγονός ότι τους συγκεκριμένους τους παρέλαβε η Frontex δίνει μεγαλύτερο βάρος στα δικά μας επιχειρήματα. Εγώ είχα πει προς την Τουρκία προχθές με tweet που έκανα, ότι πρέπει οπωσδήποτε να διερευνήσει το περιστατικό. Η Τουρκία από ότι φαίνεται δεν το διερευνά γιατί το γνωρίζει. Να πω μια λέξη μόνο πάνω σε αυτό. Την άλλη Δευτέρα έχω ζητήσει και θα δω στη Νέα Υόρκη, τον Πρόεδρο της Γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και έχω ήδη ενημερώσει και τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα κάνω και έναν κύκλο επαφών ώστε δια ζώσης να τους δείξω τις φωτογραφίες, έχουμε κι άλλο υλικό, έχουμε βίντεο».

Οι αξιωματικοί της Frontex ανέφεραν ότι οι μετανάστες βρέθηκαν σχεδόν γυμνοί και ορισμένοι από αυτούς με ορατά τραύματα, δήλωσε η Πολίνα Μπάκουλα, εκπρόσωπος του οργανισμού.

Μιλώντας από τα κεντρικά γραφεία της Frontex στη Βαρσοβία, τόνισε ότι οι αξιωματικοί της συνοριακής υπηρεσίας της ΕΕ συνεργάστηκαν με τις ελληνικές Αρχές για να παράσχουν στους 92 μετανάστες βοήθεια, ενώ η συνοριακή υπηρεσία ενημέρωσε τον υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Frontex για πιθανή παραβίαση των δικαιωμάτων τους.

UNHCR is deeply distressed by the shocking reports and images of 92 people, who were reported to have been found at the Greek-Turkish land border, stripped of their clothes.

We condemn such cruel and degrading treatment and call for a full investigation into this incident.

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) October 16, 2022