Λίβερπουλ, ώρα μηδέν: Το στατιστικό που προκαλεί… τρόμο, το πρόγραμμα «βουνό» και το «φάντασμα» του Σαλάχ

Δεν πάει και πολύς καιρός από την 30η Ιουλίου. Ήταν η μέρα που η κόκκινη μεριά του Μέρσεϊσαϊντ πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της εφετινή αγωνιστικής περιόδου. Στον τελικό του Community Shield, η Λίβερπουλ υπέταξε (3-1)την Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ, κάνοντας δική της την κούπα. Σχεδόν δύο μήνες έχουν περάσει από τότε, με την εικόνα των Reds να είναι η μέρα με τη νύχτα.

Άχρωμη και δίχως ιδιαίτερη φαντασία στο παιχνίδι της, η ομάδα του Κλοπ παρουσιάζει μια προβληματική εικόνα στις πρώτες αγωνιστικές της Premier League. Η κατάσταση στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ εκπέμπει sos, με το πρόγραμμα των επόμενων αναμετρήσεων να δημιουργεί επιπλέον… πονοκεφάλους στον Γερμανό τεχνικό.

Στο ίδιο έργο θεατές είναι οι οπαδοί της Λίβερπουλ την εφετινή σεζόν, με τη μία γκέλα να διαδέχεται την άλλη. Τελευταίο παράδειγμα; Η εντός έδρας ισοπαλία με την Μπράιτον. Η 4η στον εφετινό μαραθώνιο. Από νωρίς, οι Reds βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο, αφήνοντας και πάλι υπερπολύτιμους βαθμούς.

Το αποτέλεσμα μετά από 7 αγωνιστικές; Η Λίβερπουλ βλέπει την… πλάτη 9 ομάδων στην Premier League! Με τα… κιάλια η απόσταση από Αρσεναλ (11 βαθμοί) και Μάντσεστερ Σίτι (10 βαθμοί), με το πρόγραμμα μόνο ευνοϊκό να μην είναι για τους Reds. Επίσκεψη στο βόρειο Λονδίνο (9/10) για τη μονομαχία με τους πρωτοπόρους του Νησιού και εντός έδρας μάχη (16/10) με τη φοβερή και τρομερή αρμάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα. Άπαντες λοιπόν αντιλαμβάνονται το βουνό που έχει μπροστά της η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

Liverpool fans seeing that their next two PL games are against Arsenal and Man City 💀 pic.twitter.com/LDgC46zUMm

— ESPN FC (@ESPNFC) October 1, 2022