Στην πιο κρίσιμη καμπή του – μέχρι τώρα- μπήκε σήμερα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Από τη μία η Ρωσία, με νέο διάγγελμα του Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε την προσάρτηση των Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια και από την άλλη το Κίεβο έκανε επίσημο αίτημα ταχείας ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις, όπως είναι φυσικό, έχουν προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία σε όλο τον πλανήτη. Από τον πόλεμο δια αντιπροσώπων, όπως χαρακτηρίζουν διεθνείς αναλυτές τη σύγκρουση Ρωσίας και Ουκρανίας, κινδυνεύουμε να έχουμε ένα νέο γενικευμένο πόλεμο, με ανοιχτό το ενδεχόμενο σε αυτόν να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα.

Μια ευθεία σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία και ΝΑΤΟ είναι από σήμερα πιο κοντά, αν και ο Γενς Στόλτενμπεργκ δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα της Ουκρανίας και τόνισε ότι θα πρέπει να ομοφωνήσουν και τα 30 μέλη της Συμμαχίας για να συμβεί κάτι τέτοιο.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας μπορεί να αρνήθηκε ότι επιδιώκει την αναβίωση της Σοβιετικής Ένωσης λίγα λεπτά αφού ανακοίνωσε ότι οι τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας προσαρτώνται στην Ρωσία έπειτα από τα πρόσφατα δημοψηφίσματα.

Ωστόσο, κατά την ομιλία του από το Κρεμλίνο ενώπιον εκατοντάδων μελών του πολιτικού προσωπικού της Μόσχας, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα υπερασπισθεί τα νέα εδάφη με όλα τα μέσα που διαθέτει.

Οι κάτοικοι των περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας που προσαρτά η Ρωσία θα είναι «πολίτες μας για πάντα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Οι κάτοικοι του Λουγκάνσκ, του Ντονέτσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια γίνονται πολίτες μας για πάντα», τόνισε. «Οι άνθρωποι ψήφισαν για το κοινό μας μέλλον», υποστήριξε.

Ο Πούτιν κάλεσε την Ουκρανία «να σταματήσει αμέσως τις εχθροπραξίες» και να διαπραγματευθεί, την ώρα που η Μόσχα ετοιμάζεται να προσαρτήσει τέσσερις ουκρανικές περιοχές, έπειτα από «δημοψηφίσματα» που έχουν καταγγελθεί από το Κίεβο και την Δύση.

«Καλούμε το καθεστώς του Κιέβου να σταματήσει αμέσως το πυρ, όλες τις εχθροπραξίες και να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Το βράδυ της Παρασκευής ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε νέα του ομιλία σε φιέστα στην Κόκκινη Πλατεία είπε χαρακτηριστικά: «Η Ρωσία δεν ανοίγει απλώς τις πόρτες στο σπίτι μας. Η Ρωσία ανοίγει την καρδιά της. Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», αναφερόμενος στους κατοίκους των τεσσάρων περιοχών που προσάρτησε.





Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι το Κίεβο ζητά ταχεία ένταξη στο ΝΑΤΟ αφού η Ρωσία προσάρτησε επίσημα τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές που ελέγχονται (σε μεγάλο βαθμό) από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις.

The moment president Zelenskyy signed the application for Ukraine’s accession to NATO in an accelerated manner pic.twitter.com/kw0kyKeI6e

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 30, 2022