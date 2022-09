Έγραψε ξανά ιστορία ο Μέσι στο Champions League – Έφτασε τα 39 «θύματα»

Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ; Τι και αν το ξεκίνημα της στη Χάιφα ήταν κακό. Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε τη δουλειά της, καθώς επικράτησε με 3-1 της Μακάμπι και έκανε το 2/2 στους ομίλους του Champions League.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης ήταν αναμφισβήτητα ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ήταν αυτός που σημείωσε το 1-1 και αυτός που «σέρβιρε» στον Εμπαπέ για το 2-1, το οποίο ουσιαστικά «ξεκλείδωσε» τον δρόμο προς το «τρίποντο».

Το γκολ του pulga ωστόσο ήταν αυτό που έμεινε περισσότερο από τη νίκη της Παρί. Διότι είχε ιστορικό χαρακτήρα.

Πιο συγκεκριμένα, με το γκολ αυτό, ο Μέσι έφτασε στα 39 «θύματα» στο Champions League και έμεινε μόνος του στην κορυφή της λίστας, αφήνοντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη 2η θέση με 38.

39 – Lionel Messi has become the first player to find the net against 39 different teams in UEFA Champions League, more than any other player in the competition (38 for Cristiano Ronaldo). Globetrotter. #MACPSG #UEFAChampionsLeague2022 pic.twitter.com/fJQCVPtKqo

— OptaJean (@OptaJean) September 14, 2022