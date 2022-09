Βασίλισσα Ελισάβετ: Live η τελετή στο Αβαείο του Γουέστμινστερ

Procession with the coffin of Britain's Queen Elizabeth arrives at Westminster Hall from Buckingham Palace for her lying in state, in London, Britain, September 14, 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis/Pool

Λίγο μετά τις 14:20 ώρα Βρετανίας ξεκίνησε η λαμπρή -αλλά σιωπηλή- πομπή από το Μπάκιγχαμ προς την κεντρική αίθουσα του βρετανικού κοινοβουλίου, όπου η σορός της Βασίλισσας θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Η πομπή διέσχισε μια διαδρομή περίπου 2 χιλιομέτρων σε 38 λεπτά. Την συνόδευαν μέλη του βασιλικού ιππικού, ενώ οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι βρέθηκαν στο πλευρό του πατέρα τους, βασιλιά Κάρολου, για να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της εκλιπούσας στο πρώτο μέρος της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ. Στην πομπή Κάρολος, Πρίγκιπας Χάρι και Γουίλιαμ Το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ μεταφέρθηκε από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και το «Bow Room», στο παλάτι του Γουέστμινστερ, όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 6:30 το πρωί της Δευτέρας, λίγες ώρες πριν από την κηδεία όπου θα γίνει στις 11:00 το πρωί στο Αβαείο. Νέα «νταηλίκια» Τσαβούσογλου κατά της Ελλάδας: «Εμείς αποφασίζουμε πότε και πού θα πάμε» Ο Βασιλιάς Κάρολος, οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι, μαζί με τον πρίγκιπα Άντριου, την πριγκίπισσα Άννα και τον πρίγκιπα Εδουάρδο περπάτησαν πεζή πίσω από το φέρετρο της βασίλισσας που θα κάνει το ταξίδι μπροστά σε χιλιάδες κόσμου που θα έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου.

Η βασιλική σύζυγος Καμίλα, η πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον, η κόμισσα του Έσεξ Σοφία και η Μέγκαν Μαρκλ ακολούθησαν την πομπή με αυτοκίνητο. Η πομπή θα αναχωρήσει από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στις 2.22 μ.μ., μεταφερόμενη από πυροβολαρχία του King’s Troop Royal Horse Artillery.

Το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ πέρασε από τους Κήπους της Βασίλισσας, το The Mall, το Horse Guards Parade, το Horse Guards Arch, το Whitehall, την Parliament Street, την Parliament Square και το New Palace Yard.

Η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ έφτασε χθες στο Μπάκιγχαμ Νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης, στις 20:00 αναχώρησε η πτήση της βασιλικής αεροπορίας από το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου με προορισμό το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Νόρθχολντ στο Λονδίνο. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 και προσγειώθηκε στο Λονδίνο και μερικά λεπτά αργότερα, ξεκίνησε η διαδρομή της αυτοκινητοπομπής της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ προς του παλάτι του Μπάκιγχαμ. Το φέρετρο της βασίλισσας συνοδευόταν από την βασιλική πριγκίπισσα Άννα και τον σύζυγό της, αντιναύαρχο Σερ Τίμοθι Λόρενς.

