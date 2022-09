Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ομάδες έρευνας και διάσωσης αναζητούν άλλους εννέα μετά τη συντριβή υδροπλάνου χθες Κυριακή ανοικτά της πολιτείας Ουάσινγκτον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε η ακτοφυλακή.

Το υδροπλάνο εκτελούσε πτήση από το Φράιντεϊ Χάρμπορ, στα νησιά Σαν Χουάν, στα καναδοαμερικανικά σύνορα, προς το διεθνές αεροδρόμιο Τακόμα του Σιάτλ, όταν συνετρίβη κοντά στο Πάτζετ Σάουντ, βόρεια από τον προορισμό του.

Το κέντρο διοίκησης του τομέα της ακτοφυλακής στο Πάτζετ Σάουντ «ενημερώθηκε στις 15:11 (τοπική ώρα· στη 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι υδροπλάνο συνετρίβη με εννέα ενήλικους επιβαίνοντες κι ένα παιδί», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

#Breaking #UPDATE #USCG & partner agencies continue the search for 9 individuals aboard a crashed seaplane off Mutiny Bay southwest of Whidbey Island, WA SEE news release for more information: https://t.co/Gwm0dEhssf #ProtectingThePNW

— USCGPacificNorthwest (@USCGPacificNW) September 5, 2022