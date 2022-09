Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στη Μόσχα για να αποχαιρετίσει τον τελευταίο ηγέτη της ΕΣΣΔ, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, η κηδεία του οποίου γίνεται απουσία των Δυτικών ηγετών και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η κόρη του Ιρίνα τόνισε ότι η τελετή θα είναι σεμνή, ενώ η σορός του εκτίθεται στην Αίθουσα των Κιόνων, στο Σπίτι των Συνδικάτων, κοντά στο Κρεμλίνο όπως συνέβαινε κατά παράδοση με τους Σοβιετικούς ηγέτες.

Θα ταφεί στο νεκροταφείο Νοβοντεβίτσι της Μόσχας, δίπλα στη σύζυγό του Ραΐσα που πέθανε το 1999.

Inside the Hall of Pillars where Gorbachev is lying in state in Moscow. Hundreds of mourners with bouquets of carnations lining up to pay tribute to the last leader of the Soviet Union. “It’s been six months since so many good people have been in one place,” says one mourner. pic.twitter.com/LsSPSvrzke

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) September 3, 2022