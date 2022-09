Τίτλοι τέλους για τη Σερένα – Αποχαιρέτησε για τελευταία φορά τα κορτ μετά από επικό παιχνίδι με την Τομλιάνοβιτς

Είναι πλέον και… επίσημο. Μπορεί η Σερένα Γουίλιαμς να ανακοίνωσε πριν από μόλις έναν μήνα την απόφαση της να βάλει τέλος στην τεράστια της καριέρα, ωστόσο το τέλος αυτό μπήκε οριστικά πριν από λίγες μόλις ώρες.

Η ολοκλήρωση του αγώνα με την Άιλα Τομλιάνοβιτς για τον 3ο γύρο του US Open, έβαλε το τυπικό τέλος, στην τεράστια καριέρα της Αμερικανίδας τενίστριας. Σε ένα επικό παιχνίδι που κράτησε για τρεις ώρες, η 29χρονη Αυστραλή κατάφερε να πάρει μια τεράστια νίκη, επικρατώντας με σετ 2-1.

Η Σερένα πάλεψε μέχρι τέλους, ωστόσο η κούραση τη «λύγισε» και έτσι ολοκληρώθηκε η «θρυλική» καριέρα της. Η GOAT αποχωρεί από τα κορτ, έχοντας κατακτήσει συνολικά 23 Grand Slam και 73 τίτλους.

