GOAT Σερένα: Λάμψη, αποθέωση και υπόκλιση! (vids)

Ανάμεικτα συναισθήματα. Χαρά για την επιστροφή για την επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς στο US Open, αλλά και λύπη για την επικείμενη απόσυρσή της από την ενεργό δράση. Ανυπομονησία. Να την δουν ξανά στο κορτ. Να βγάζει άσους. Να παλεύει σε κάθε πόντο. Να παίρνει winners και να βγάζει τις κραυγές που μας έχει συνηθίσει και που μας θα λείψουν όταν αποχωρήσει από το τένις.

Να χτυπάει το μπαλάκι με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Με τον τρόπο που της έχει δώσει 23 τίτλους Grand Slam: 7 φορές το Αυστραλιανό Οπεν (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017), 3 φορές το Ρολάν Γκαρός (2002, 2013, 2015), 7 φορές το Γουίμπλεντον (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) και έξι φορές το US Open (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014). Η τενίστρια – ίνδαλμα εκατομμυρίων παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Σερένα Γουίλιαμς άλλαξε τον ρου της ιστορίας, κάνοντας το γυναικείο τένις ισάξιο με το ανδρικό. Η θρυλική Αμερικανίδα απέδειξε περίτρανα ότι όλα είναι δυνατά. Ακόμα και τα φαινομενικά αδύνατα. Μια σπουδαία τενίστρια που «ζωγραφίζει» όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας ως… πινέλο το στυλ παιχνιδιού της και ως καμβά τα κορτ, χαρίζοντας σε όλους εμάς μοναδικές στιγμές μαγείας.

Στιγμές ανεπανάληπτες. Όπως αυτές που έζησαν όσοι βρέθηκαν χθες το βράδυ στο «Arthur Ashe Stadium» για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση της Σερένα Γουίλιαμς με την Ντάνκα Κόβινιτς. 29.402 θεατές βρέθηκαν στις κερκίδες του γηπέδου για να δουν το παιχνίδι, ένας αριθμός που αποτελεί ρεκόρ προσέλευσης σε βραδινό αγώνα στο US Open!

Αποθέωση και υπόκλιση για την τεράστια Γουίλιαμς, που έχει ανακοινώσει ότι μετά το τέλος του Αμερικάνικου Οπεν θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ως εκ τούτου κάθε ματς στη φετινή διοργάνωση μπορεί να είναι το τελευταίο της 40χρονης πλέον, Σερένα.

Σίγουρα αυτό δεν ήταν το χθεσινό, με την Αμερικανίδα να μπαίνει στο κορτ φορώντας ένα εντυπωσιακό σύνολο, το οποίο είχε πάνω του στρασάκια και έλαμπε σε κάθε της κίνηση. Ενα σύνολο που την αντιπροσωπεύει. Τον χαρακτήρα της. Την καριέρα της. Όλα όσα έχει πετύχει. Μια κινούμενη λάμψη. Ένα αστέρι που ήρθε για να μας μαγέψει και τα κατάφερε.

Η αγχωτική ανάρτηση που έκανε λίγες ώρες πριν το παιχνίδι (σ.σ είχε γράψει «Ήρθε σχεδόν η ώρα! Είστε έτοιμοι;») έδωσε τη θέση της σε μια ακόμα παράσταση, με τη Σερένα να τα δίνει όλα στο κορτ.

Well, it is almost that time! Are you guys ready?

— Serena Williams (@serenawilliams) November 30, 2010