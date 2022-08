Με Ντε Λα Φουέντε, Χουάνγκ η αποστολή του Ολυμπιακού – Εκτός αποστολής και λίστας ο Μαντί Καμαρά (pic)

Έτοιμοι για Κύπρο οι Κόνραντ Ντε Λα Φουέντε και Χουάνγκ Ιν Μπεόμ!

Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού βρίσκονται κανονικά στην αποστολή της ομάδας του Κάρλος Κορμπεράν για το αυριανό πρώτο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λεμεσού στην Κύπρο, στο πλαίσιο των playoffs του Europa League.

Κανονικά στην αποστολή και ο Γιώργος Μασούρας παρά τις ενοχλήσεις που έχει. Εκτός λίστας και αποστολής έμεινε ο Μαντί Καμαρά.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Ο Ολυμπιακός αναμετράται την Πέμπτη (18/8, 20.00, Cosmote TV, επίσημος τηλεοπτικός συνεργάτης της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ) στην Κύπρο με τον Απόλλωνα Λεμεσού, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα play offs του Europa League.

Μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης της Τετάρτης (17/8), ο Κάρλος Κορμπεράν ανακοίνωσε την αποστολή, η οποία απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Αγκιμπού Καμαρά, Ανδρούτσος, Άβιλα, Μπα, Μπουχαλάκης, Σισέ, Ελ Αραμπί, Χασάν, Χουάνγκ, Κίτσος, Ντε Λα Φουέντε, Κούντε, Κούτρης, Εμβιλά, Μανωλάς, Μασούρας, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδούδης, Ραντζέλοβιτς, Τζολάκης, Βατσλίκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι, Ζίνκερναγκελ».

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Απόλλωνα Λεμεσού. / The squad players selected ahead of the match against @APOLLONOFFICIAL. 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #APOLOLY #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/4JUfhiFqYo

