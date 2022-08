Παρ-ακολουθώντας τα αναπάντητα ερωτήματα

Η υπόθεση των παρακολουθήσεων όζει και αναμφισβήτητα χρήζει άμεσης διερεύνησης. Το χθεσινό διάγγελμα του πρωθυπουργού δεν τράβηξε τον πέπλο του μυστηρίου αντίθετα περιέπλεξε περισσότερο τα πράγματα. Άφησε εκκρεμότητες, όπως έλεγαν πολλοί βουλευτές, δεν έκλεισε το θέμα. Ενημερωθήκαμε ωστόσο ότι η χώρα είναι στο στόχαστρο ξένων-επικίνδυνων κέντρων και ότι διανύουμε μία κρίσιμη περίοδο όσο και επικίνδυνη.

Ωστόσο, ακόμη και γι’ αυτά, σοφότεροι δεν γίναμε. Τα ερωτήματα παραμένουν και ζητούν απαντήσεις, όπως επισημαίνουν πολιτικοί κύκλοι, ερωτήματα τα οποία ευθύς αμέσως σας μεταφέρω:

– Γιατί η εισαγγελέας υπόγραψε την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη;

– Γιατί η παρακολούθηση συμπίπτει με την περίοδο των εσωκομματικών εκλογών στο ΠαΣοΚ;

– Πώς ο πρωθυπουργός δεν γνώριζε όταν ο ίδιος, από τις πρώτες κινήσεις του όταν ανέλαβε τα ηνία της χώρας, ήταν να αλλάξει τον νόμο και να θέσει την ΕΥΠ υπό τον έλεγχό του;

– Πού κρύβεται η «παγίδα» όταν ζητείται ο κ. Ανδρουλάκης να ενημερωθεί επίσημα ενώ σύμφωνα με τον νόμο, δεν επιτρέπεται, πλέον, η ενημέρωση των παρακολουθούμενων;

– Είναι νόμιμο ή παράνομη αυτό που ζητάει η κυβέρνηση;

– Γιατί ο πρωθυπουργός ενώ αναφέρθηκε στην παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη χαρακτηρίζοντάς την ατυχή, δεν είπε τίποτε για την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Αθανάσιου Κουκάκη;

Αναμένουμε…

***

Ανοίγουν πιο γρήγορα τη Βουλή

Ωστόσο έκανε δεκτό έκανε η κυβέρνηση το αίτημα του Αλέξη Τσίπρα να ανοίξει η Βουλή για να συζητηθεί η υπόθεση των υποκλοπών. Αναλυτικότερα, η Βουλή θα ανοίξει στις 22 Αυγούστου, ενώ η Ολομέλεια της Βουλής είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου.

***

Ο κατάσκοπος που γύρισε από το… Ευρωκοινοβούλιο

Η ιστορία που θα σας περιγράψω συνέβη στις Βρυξέλλες, στο Ευρωκοινοβούλιο και έχει άμεση σχέση με τις υποκλοπές ή τις «επισυνδέσεις», όπως τις λέει η κυβέρνηση, των τηλεφώνων. Τον περασμένο Μάρτιο δύο Ισπανοί (από την Καταλονία) ευρωβουλευτές αποδείχθηκε ότι τους παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα. Προκλήθηκε αμέσως μέγας πολιτικός σάλος, παρ΄ολίγον να πέσει η κυβέρνηση της Ισπανίας (αντικατέστησαν και εκεί την ηγεσία της Υπηρεσίας Πληροφοριών), καθότι οι δύο αυτοί ευρωβουλευτές, ειπώθηκε ότι τους παρακολουθούσαν… νομίμως επειδή υπήρξαν υποψίες (και καταγγελίες) ότι ήταν τρομοκράτες. Σκάνδαλο κοριών μεγατόνων και μάλιστα με το σύστημα Predator αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο, που βεβαίως δεν θα περνούσε χωρίς πολιτικές συνέπειες. Με βασικό ερώτημα. Μπορεί μια υπηρεσία να παρακολουθεί ευρωβουλευτή; Αλλά η ιστορία έχει συνέχεια…

Και άλλοι ευρωβουλευτές, όπως ήταν αναμενόμενο, είχαν υποψίες ότι τα τηλέφωνά τους παρακολουθούνταν. Όσον αφορά τους Έλληνες ευρωβουλευτές είχε προηγηθεί και μια απόπειρα «επισύνδεσης» στα mails της Μαρίας Σπυράκη και όπως καταλαβαίνετε το θέμα άρχισε να φουντώνει. Τότε το Ευρωκοινοβούλιο έστειλε ένα μήνυμα σε όλους τους ευρωβουλευτές λέγοντάς τους ότι όποιος υποπτευόταν ότι το τηλέφωνό του παρακολουθείται να προσκομίσει το κινητό του (ή τα κινητά του) στην υπηρεσία ITEC προκειμένου να ελεγχθούν από «κοριούς» και από άλλα επιβλαβή «ζωύφια».

***

Πώς εντοπίζουν τους κοριούς στην Ευρωβουλή

Η υπηρεσία ITEC του Ευρωκοινοβουλίου είναι η πιο αγαπητή υπηρεσία από όλες τις ευρω-υπηρεσίες. Και τούτο γιατί πέραν των άλλων επισκευάζει και τα κομπιούτερ, τα κινητά των ευρωβουλευτών και των συνεργατών τους, όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκαν πολλοί ευρωβουλευτές, κάπου 200, ανάμεσά τους και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έπρεπε όμως να παραδώσουν τα κινητά τους για τέσσερις ώρες και οι τεχνικοί της ITEC θα εντόπιζαν όχι μόνον εάν είχε παραβιαστεί το λογισμικό, αλλά και εάν υπήρξε απόπειρα παραβιάσεως. Στις τέσσερις αυτές ώρες οι τεχνικοί του ευρωκοινοβουλίου βρήκαν όντως ότι στο κινητό του κ. Ανδρουλάκη είχε γίνει παράνομη απόπειρα παραβιάσεως του λογισμικού του. Λέγεται ότι απ΄όλα τα κινητά τηλέφωνα που είχαν παραδοθεί μόνον του κ. Ανδρουλάκη βρέθηκε ύποπτο. Και κάτι ακόμα. Η ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου θέλησε και αυτή να ελέγξει το κινητό της στην υπηρεσία ITEC του Ευρωκοινοβουλίου. Της είπαν όμως ότι απαιτείται να το αφήσει στα χέρια τους για 6 ώρες, αντί για 4 για έλεγχο. Εν συνεχεία οι τεχνικοί πρόσεξαν ότι το κινητό της ήταν τελευταίου τύπου και ότι οι πιθανότητες, όπως την βεβαίωσαν, να διεισδύσει παράνομο λογισμικό σε αυτό ήταν ελάχιστες. Έτσι αποφάσισε να μην το δώσει για έλεγχο. Και βεβαίως ακόμα και σήμερα δεν ξέρει εάν το παρακολουθούσαν ή όχι (αλλά ούτε καν το υποπτεύεται)…

***

Υπηρεσία ITEC διαθέτει και η Βουλή

Τώρα δεν γνωρίζω εάν μπορούν και οι υπηρεσίες του ελληνικού κοινοβουλίου να εντοπίζουν κοριούς. Εκείνο όμως ξέρω είναι ότι στη Βουλή των Ελλήνων υπάρχει και λειτουργεί υπηρεσία για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με εξαιρετικούς τεχνικούς. Άρα;

***

Όταν οι μυστικοί πράκτορες της ΕΥΠ μοίραζαν αυτοκίνητα σε χοροεσπερίδες Αφού έγινε λόγος για την ΕΥΠ έχω να σας πω άλλη μια ιστορία. Στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξε διαμάχη ανάμεσα στην (τότε) κυβέρνηση και σε υπαλλήλους της ΕΥΠ που ήθελαν να δημιουργήσουν συνδικαλιστικό σωματείο, Μυστική Υπηρεσία δηλαδή με συνδικαλιστές. Γίνεται; Θα πείτε. Και όμως γίνεται, όπως εξελίχθηκε η κατάσταση. Έτσι μπήκε ο κομματισμός στην ΕΥΠ και ωσάν να μην έφθανε αυτό μια φορά τον χρόνο οι μυστικοί πράκτορες διοργάνωναν και… χοροεσπερίδα (σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στη Λεωφόρο Συγγρού). Βεβαίως για να κρατούν δήθεν τα προσχήματα φρόντιζαν οι χοροεσπερίδες να γίνονταν κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού για να υπάρχει και το μυστήριο της… μάσκας. Αλλά καμία μάσκα δεν υπήρχε, τα πρόσωπα των πρακτόρων εμφανίζονταν δημόσια, έβγαζαν και φωτογραφίες μάλιστα και το σημαντικότερο καλούσαν στον χορό και υπουργούς και βουλευτές και μοίραζαν δώρα (όπως αυτοκίνητα, τηλεοράσεις, ψυγεία, ταξίδια ακόμα και… μακαρόνια) μετά από κλήρωση: Τέτοια… μυστικότητα δηλαδή.

***

Ο υπουργός που ήθελε δική του ΕΥΠ

Για να μην θυμηθώ τις περιπέτειες της ΕΥΠ με τον Οτσαλάν, τον Ναξάκη κτλ. Ή την προσπάθεια πρωτοκλασάτου υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει μια δική του ΕΥΠ στο υπουργείο, για να έχει από πρώτο χέρι πληροφορίες από «εχθρούς» και «φίλους» του. Να σκεφτείτε ότι όταν αποχώρησε ο συγκεκριμένος υπουργός από το υπουργείο (όταν δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε στην αντιπολίτευση) ο διάδοχός του υπουργός της ΝΔ έφερε ειδικούς από την ΕΥΠ για να ελέγξουν ότι ο προηγούμενος δεν άφησε φεύγοντας και κάποιο κοριό πίσω από μια κορνίζα ή μέσα σε μια γλάστρα ή ακόμα στον φωτισμό του υπουργικού γραφείου.

***

Υπερπτήση με UAV στην Κανδελιούσα

Σε πρόκληση με το «καλημέρα» προχώρησε τη Δευτέρα η Τουρκία με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πραγματοποιεί υπερπτήση πάνω από ελληνικό νησί. Συγκεκριμένα το τουρκικό UAV πραγματοποίησε υπερπτήση στις 8:21 το πρωί της Δευτέρας σε ύψος 21.000 ποδιών πάνω από τη νήσο Κανδελιούσσα.

***

Βγαίνει το Αμπντουλχαμίτ Χαν

Η υπερπτήση έρχεται ένα 24ωρο πριν την ανακοίνωση της Τουρκίας για το πού θα πραγματοποιήσει έρευνες το πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίτ Χαν». Οι έρευνες που θα ξεκινήσει το τέταρτο γεωτρύπανο της Τουρκίας, το «μεγαλύτερο από όλα», το «πιο σύγχρονο από όλα», το «πλέον ισχυρό από όλα» και που έχει διαφημιστεί πιο πολύ από όλα σύμφωνα με τα όσα έχουν πει μέχρι σήμερα ο τούρκος υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, αλλά και ο αντιπρόεδρος της χώρας, Φουάτ Οκτάι αναμένεται να ξεκινήσει τις έρευνες του στην Ανατολική Μεσόγειο. Εχοντας ολοκληρώσει τις σχετικές δοκιμές των συστημάτων του, κατά την έξοδό του από το Σάββατο μέχρι και την περασμένη Τρίτη στα ανοιχτά της Μερσίνας, το «Αbdulhamid Han» αναμένει πλέον να συμπληρωθεί ο στόλος των σκαφών συνοδείας του προκειμένου να είναι όλα έτοιμα ώστε να ξεκινήσει το επίσημο παρθενικό του ταξίδι στη ΝΑ Μεσόγειο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έσπευσε μάλιστα προκλητικά να δηλώσει: «Μέχρι σήμερα, στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας δεν επιτρέψαμε να πραγματοποιηθεί κανένας σχεδιασμός ή ενέργεια δίχως εμάς, και δεν θα το επιτρέψουμε»

***

Η Ελένη Αρβελέρ και το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Η Πρύτανις κυρία Ελένη Αρβελέρ αποχώρησε από την θέση της ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών μετά από 29 χρόνια εξαιρετικά δημιουργικού έργου. Στην σπουδαία πορεία της προεδρικής της θητείας πραγματοποιήθηκαν πολύ σημαντικά προγράμματα επιστημονικού, καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. Χάρη στην πολυετή παρουσία της, διευρύνθηκε η συνεργασία του Κέντρου με μεγάλες προσωπικότητες των τεχνών, των γραμμάτων και της πολιτικής. Η κυρία Αρβελέρ άφησε τη δική της ανεξίτηλη σφραγίδα στη δράση και την φυσιογνωμία του Ε.Π.Κε.Δ., το οποίο θα συνεχίσει να υπηρετεί ως Επίτιμος Πρόεδρός του.

Την κυρία Αρβελέρ διαδέχθηκε ο Παναγιώτης Ροϊλός, Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών, κάτοχος της Έδρας «Γιώργος Σεφέρης», και Καθηγητής Συγκριτικής Κριτικής Θεωρίας και Γραμματολογίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, όπου επίσης υπηρετεί ως Πανεπιστημιακός Εταίρος στο Weatherhead Center for International Affairs και στο Minda de Gunzburg Center for European Studies. Έχει ιδρύσει το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Πολιτικής στο Weatherhead Center for International Affairs στο Χάρβαρντ και τον θεσμό της Δελφικής Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Ε.Π.Κε.Δ. Είναι επίσης συνιδρυτής των εκδοτικών σειρών στο Χάρβαρντ Cultural Politics, Socoiaesthetics, Beginnings και Harvard Early Modern and Modern Greek Library.

***

Είμαστε όλοι… αστερόσκονη

Φόρος τιμής και σεβασμού στον κορυφαίο αστροφυσικό Διονύση Σιμόπουλο που έφυγε την Κυριακή από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Η φιλοσοφία του για τη ζωή και το θάνατο συνοψίζεται σε μία φράση που χρησιμοποίησε ως τίτλο σε ένα από τα βιβλία του «Είμαστε όλοι μας αστρόσκονη, και κάποια μέρα θα ξαναγυρίσουμε στα άστρα» έλεγε.