Ιταλία: Κατολίσθηση στην Αδίγη – Κάτοικοι και τουρίστες μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές

Εκατό κάτοικοι και τουρίστες που βρίσκονταν στις κοιλάδες Φάσα και Φλέρες, μεταφέρθηκαν σε ασφαλέστερες περιοχές, μετά από νεροποντή και κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στην ιταλική Άνω Αδίγη, στα σύνορα της Ιταλίας με την Αυστρία.

Τουλάχιστον έξι σπίτια υπέστησαν ζημιές, αλλά έως τώρα δεν προκύπτει ότι υπάρχουν τραυματίες. Παραπόταμοι υπερχείλισαν, ενώ στην τοποθεσία Φοντανάτσο η λάσπη έχει καλύψει όλο τον κεντρικό δρόμο.

The Triolet Glacier, on the 12,697-ft Aiguille de Triolet mountain in the Alps, experienced a landslide on August 4. Italy’s glaciers are destabilizing and becoming more unpredictable as a heat wave boils most of Europe. pic.twitter.com/RtgLhMXx6n

