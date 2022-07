Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται το Κεντάκι, καθώς τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν τεράστιες πλημμύρες χθες, Πέμπτη 28 Ιουλίου, στο ανατολικό τμήμα της Πολιτείας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της.

«Πρόκειται για τις χειρότερες πλημμύρες της πρόσφατης ιστορίας, καταστροφικές και φονικές», τόνισε ο Άντι Μπεσίαρ και εξέφρασε την ανησυχία ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ πιο βαρύς.

Παράλληλα, ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει ακόμη άγνωστος και οι σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα (29/7).

«Μέχρι στιγμής, πιστεύω ότι μπορώ να επιβεβαιώσω τουλάχιστον οκτώ νεκρούς, όμως ο αριθμός αυτός μοιάζει να αυξάνεται από ώρα σε ώρα. Ο αριθμός των θυμάτων θα είναι διψήφιος», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Εξαιτίας των πλημμυρών 23.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στην περιφέρεια του Τζάκσον, ορισμένοι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με οχήματα παρατημένα στην τύχη. Σε μικρές κοιλάδες πλαισιωμένες από δάση, καστανόχρωμα νερά είχαν πλημμυρίσει τα πάντα και δεν διακρίνονταν παρά μόνο μερικές οροφές κτιρίων και κορυφές δέντρων.

At least eight people died from heavy flooding in eastern Kentucky, where buildings have been submerged from torrential rains that have unleashed some of the worst floodings in the state’s history. https://t.co/bAEyx8u5ON pic.twitter.com/nhhgU40hjE

— CBS News (@CBSNews) July 29, 2022